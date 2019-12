Ile Maurice: Arvin Boolell s'interroge sur l'octroi du certificat pour le métro

Quelle est la crédibilité de Metro Transit Solutions ? se demande Arvin Boolell. Le leader de l'opposition tenait une conférence de presse, ce vendredi 20 décembre. Parmi les sujets abordés : l'octroi du certificat de sécurité pour le Metro Express. Celui-ci a été obtenu après 23 jours après que la société singapourienne ait été nommée, via un emergency procurement, après la résiliation du contrat d'ITALCERTIFER.

«C'est très sérieux», s'inquiète Arvin Boolell. Ce processus d'allocation de contrat remet en question cette accréditation. Est-ce que le contrat des Italiens a été annulé «à cause du coût » ? Bon marché coûte cher».

Le leader de l'opposition a également affirmé que le Parti travailliste suit de près l'enquête sur l'accident mortel de Wooton, espérant qu'il n'y a pas de cover-up. Mais il estime qu'il subsiste de nombreuses zones d'ombre et que le commissaire de police aurait dû démissionner.

Il a également commenté un article paru dans The National Interest, le 13 décembre et écrit par Jagdish Koonjul, le représentant de Maurice aux Nations unies. Cet article, intitulé "Breaking Up with Britain: Why Mauritius Wants an Agreement with America" traite des Chagos et de Diego Garcia. Il affirme que les leaders politiques mauriciens sont unis pour soutenir une forte présence américaine sur Diego Garcia.

Arvin Boolell se dit choqué. Il se demande s'il y a eu consultation pour la publication de cet article, notamment avec Olivier Bancoult. «C'est un impair diplomatique.» Et se pose aussi la question du retour des Chagossiens dans leurs îles et des droits humains.Et, aussi au menu, la fourniture électrique, notamment via les compagnies sucrières. «Il faut une politique énergétique claire», qui prenne en compte l'industrie cannière, la production d'électricité et l'environnement.