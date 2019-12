Ile Maurice: Accident à Wooton - Le propriétaire de la station-service nie connaitre l'homme en noir

Son identité a été révélée au grand jour après que la police de Phoenix s'est mise à la recherche de l'homme en noir dont la photo circulait depuis lundi dans la presse. On le voit, sur les images des caméras de surveillance, aidant les deux policiers dont le véhicule avait dérapé jusqu'à la station-service de Wooton, blessant un pompiste et tuant un autre. L'homme en noir est Ranjivsing Imrit Jankee, âgé d'une cinquantaine d'années, qui a été appelé à donner sa déposition à la Criminal Investigation Division de Vacoas mercredi 18 décembre. Il n'est pas policier mais travaille dans une société parapublique.

Une question sur les lèvres de bon nombre de personnes qui suivent cette affaire de près, c'est la raison qui l'a poussé à aider les policiers et non pas les blessés. S'il est bien apparenté au propriétaire de la station-service comme il l'a dit dans sa déposition, sa première réaction aurait été de s'enquérir de la situation auprès du propriétaire pour voir comment l'aider. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ?

Autre question qui suscite l'intérêt général : pourquoi s'est-il autant intéressé aux policiers et pourquoi n'a-t-il pas décliné son identité depuis que l'affaire a éclaté ? Que cache-til ? Il devra bien répondre à toutes ses questions aux enquêteurs du Central Criminal Investigation Department. Mais sera-t-il convoqué ?

Assistance aux blessés

Dans sa déposition, il a admis s'être rendu à la station d'essence vers 10 h 40, soit 7 minutes après l'accident. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il a donné assistance aux deux blessés ainsi qu'aux deux policiers. Il a constaté que ces derniers étaient en état de choc et il leur a demandé d'attendre sur le côté afin d'éviter tout conflit avec les membres du public ainsi que les personnes blessées. Il a attendu l'arrivée des secours pour que ceux-ci prennent contrôle de la situation et qu'il puisse ainsi quitter les lieux. Il a aussi expliqué qu'à aucun moment, il n'a interféré avec les personnes et manipulé les indices.

L'express a tenté de contacter Ranjivsing Imrit Jankee à plusieurs reprises, en vain. Nous nous sommes rendus chez lui, hier, jeudi 19 décembre, mais il ne s'y trouvait pas.

Jamais apparenté

Nous sommes allés chez le propriétaire de la station-service de Wooton, Sunjive Jankee, pour une déclaration, hier également. «Cet homme je ne le connais pas et il n'a jamais été apparenté à moi. Il aurait dû venir me rencontrer. Je suis choqué quand j'entends à travers la presse qu'il a porté assistance. Il n'a même pas regardé les blessés, ce que l'on voit à travers les images de la caméra. Comment connaît-il les lieux ? Quand il prend le tabouret, ces images me surprennent : comment connaît-il si bien les lieux ? D'après sa réaction, cela démontre qu'il connaît les policiers et qu'il a une expérience des cas d'accident. Je reste perplexe devant cette situation.»

Depuis l'accident, le gérant vit mal cette affaire. «Cela fait 12 ans que je gère cette station-service et j'ai connu plusieurs hold-up. J'ai même été braqué par un policier en 2016. J'ai une mauvaise expérience dans ce métier. J'espère sincèrement que la justice soit faite à la victime Rohit Gobin et à sa famille.» Que l'enquête soit faite dans la transparence. C'est un appel qu'il lance au commissaire de police et aux policiers qui s'occupe de l'enquête.Sollicité pour une réaction, le commissaire de police, Mario Nobin, explique que l'enquête sera bouclée au plus vite. «Je ne me prononcerai pas davantage, par rapport à l'intégrité de l'enquête.»