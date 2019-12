Ile Maurice: Il soupçonne avoir été sodomisé dans une maison d'hôtes

Son ami infirmier de 22 ans et habitant Grand-Baie, l'aurait sodomisé. C'est ce que soupçonne un enseignant de 25 ans habitant la région de Roches-Brunes. Ce délit se serait produit dans une maison d'hôtes à Grand-Baie aux petites heures de mardi 17 décembre.

L'infirmier qui a été arrêté hier matin, a nié l'accusation formulée contre lui. Il a été présenté devant le tribunal de Pamplemousses et libéré sous caution.L'enseignant a porté plainte pour sodomie au poste de police de Grand-Baie dans la soirée de mercredi. La victime a expliqué d'avoir fait la connaissance de l'homme qu'il soupçonne de l'avoir abusé sexuellement, il y a trois mois, sur Facebook.Le suspect, qui travaille dans une clinique privée, dit-il, habite quelque part dans la région de Grand-Baie. Lundi, aux alentours de 14 heures il avait rencontré son ami dans la capitale avant de se rendre dans une maison d'hôtes à Grand-Baie que son ami avait réservée.

Drogué

Ils ont dîné et consommé des boissons alcoolisées. Vers une heure du matin, il s'est endormi. A son réveil, vers 7 heures ce même mardi, il avait le vertige et avait mal à son index droit et à ses parties intimes. Il dit s'être confié à son ami et lui a également demandé si quelqu'un l'avait sodomisé entre 1 heure et 7 heures, mais ce dernier a répondu par la négative.L'enseignant a été examiné par un médecin légiste dans la soirée de mercredi. Il dit avoir été drogué et abusé pendant la nuit. Son ami infirmier, tout en expliquant effectivement avoir fait la connaissance de l'enseignant sur Facebook et s'être rendu dans cette maison d'hôtes, récuse l'accusation de sodomie.