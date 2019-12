Ile Maurice: Nomination des maîtres d'école - des «Officers in Charge» devant le tribunal d'appel

La nomination, le 16 décembre, de 154 nouveaux maîtres d'école (Head Masters), provoque toujours quelques remous dans les rangs de ceux qui n'ont pas été sélectionnés lors des entrevues menées par la Public Service Commission (PSC), il y a un peu plus de deux mois.

Des Officers in Charge, ces Deputy Head Masters (DHM) qui assuraient l'intérimat au poste de chefs d'établissements, comptent porter plainte auprès du Public Bodies Appeal Tribunal (PBAT) contre la PSC. Ils ont 21 jours pour déposer leurs dossiers d'appel auprès du PBAT, à compter de la date des nominations.

Ces Officers in Charge, mais aussi des DHM qui n'ont pas été sélectionnés par la PSC, souhaitent contester l'exercice de nomination. Ils bénéficient du soutien de la Government Teachers Union (GTU), qui mène campagne pour que tous ceux qui assuraient l'intérimat au poste de maître d'école soient confirmés à cette fonction. «Avec les fêtes de fin d'année, nous ne pouvons pas opter pour une manifestation. C'est pour cela que nous travaillons tous ensemble avec des avocats», soutient Vinod Seegum, le président de la GTU.

La GTU initialement d'accord

Au niveau de la PSC, on fait ressortir que la GTU était d'accord pour que le recrutement des maîtres d'école se fasse par voie de sélection (NdlR, jusqu'à tout récemment, la promotion au rang de Head Master se faisait automatiquement sur le critère d'ancienneté). «D'ailleurs, certains ont même bénéficié de la promotion automatique avant de réclamer que cet exercice soit désormais réalisé par mode de sélection», affirme notre source à la PSC.

Elle indique aussi que le ministère de l'Éducation a aussi «insisté» pour que la nomination au poste de maître d'école se fasse par voie de sélection. Trois raisons ont été avancées, dit notre source, pour justifier la fin de la promotion automatique en termes de «seniority».D'abord, il n'y a aucune certitude que cette promotion automatique garantisse que ce soit les meilleurs candidats qui accèdent à ce poste. Ensuite, comme cette promotion survenait, dans la plupart des cas, à la fin de la carrière des bénéficiaires, la volonté et la motivation pour bien faire laissaient souvent à désirer. Et finalement, les plus jeunes et, de surcroît, les plus motivés, n'ont pas la chance de servir à ce poste.

Pour rappel, 133 DHM et Officers in Charge ont été nommés au poste de maître d'école. Et pour la première fois, de jeunes enseignants (ils sont âgés, pour la plupart, d'une quarantaine d'années) ont aussi eu la possibilité d'accéder au poste de Head Master. Ils sont ainsi 19 Primary School Educators et 2 Health and Physical Education Instructors appelés à diriger des écoles primaires.Ces enseignants, selon les critères de sélection de la PSC, doivent, au minimum, avoir 18 ans d'expérience, de même qu'un Diploma in Education Management ou, au minimum, 12 ans d'expérience plus un diplôme universitaire (degree ou master).