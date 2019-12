Gabon: Lambarene - Le Plan National d'Investissement Agricole de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle au coeur des échanges

La mise en place du Programme de Développement Détaillé pour le Développement de l'Agriculture en Afrique (PDDAA) est une décision émanant du sommet des Chefs d'États et de Gouvernements de l'Union Africaine qui s'est tenu à Maputo en 2003. Elle a été confirmée, en juin 2014 à Malabo, par l'ensemble des dirigeants du continent, à travers la Déclaration de Malabo.

"C'est en ma qualité d'expert en Entrepreneuriat et Emploi des jeunes et spécialiste en Junior-Entreprises que je séjourne depuis ce matin à Lambaréné ( 3ème ville du Gabon) où je participe du 19 au 20 Décembre 2019, à la Retraite de partage et de mobilisation du secteur privé dans le processus du Plan National d'Investissement Agricole de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle de deuxième Génération (PNIASAN2 )" déclare Emmanuel Obakamba Ombana,le Manager International de la Confédération Gabonaise des Junior-Entreprises (CGJE.

Le jeune Manager International de la Confédération Gabonaise des Junior-Entreprises (CGJE qui prend part active à ce rendez-vous, semble se préoccuper de l'autonomie de la jeunesse gabonaise. Aussi, laisse-t-il entendre que cet atelier vise à mobiliser et à susciter la participation des institutions financières, des régulateurs d'institutions financières, des opérateurs des secteurs publics et privé, des partenaires de développement et d'autres parties prenantes à la révision et l'adaptation des modèles de financement et de Partenariat Public-Privé à l'émergence d'un environnement des affaires favorable des acteurs privés dans le secteur Agricole, dont la cible potentielle est la Jeunesse.

Les conclusions de cette Retraite de partage et de mobilisation du secteur privé dans le processus du Plan National d'Investissement Agricole de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle de deuxième Génération (PNIASAN2 )" sont attendues pour cette fin de journée du 20 décembre dans la ville du grand Blanc.