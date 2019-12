Cote d'Ivoire: Havre - Wilfried Bony a séduit, un transfert sous peu ?

Fin de la période d'essai de Wilfried Bony au Havre AC, place maintenant au verdict. Après 10 jours intenses de travail avec le club de Ligue 2, l'ancien joueur de Manchester City reste dans l'attente. Cet essai sera-t-il assorti d'une signature d'un contrat ? L'entraineur du club Paul Le Guen tente de donner une lueur d'espoir au joueur.

« On va entamer les discussions avec lui, et ainsi voir la faisabilité d'un accord. Le sportif est toujours lié au financier, et inversement. Je dois voir le président et Pierre Wantiez (directeur général). Ce n'est pas exclu qu'il signe, car il a montré des choses très intéressantes. Il n'est pas si loin que cela de revenir en forme. Je dois évoquer son cas avec la direction du club », a-t-il déclaré.

Avant de conclure : « Il m'a dit qu'il s'était senti bien avec ce groupe, avec le staff, et qu'il a envie de travailler avec nous. Dans le football, cela ne suffit pas pour faire un accord. Il a démontré de l'enthousiasme, une réelle envie de travailler dur pour revenir en forme. On doit se reparler très vite. D'abord et avant tout, je veux parler au président. Si accord, il est déjà opérationnel. Sûrement pas sur une heure et demi. Il est capable de jouer au football à un bon niveau. Je suis convaincu qu'il est prêt à faire des bouts de match. Cela dépend de la durée du bout ».

Wilfried Bony sera situé sous peu sur son cas. Un transfert en hiver ou quittera-t-il le club à l'issue de son essai ? La réponse est attendue.