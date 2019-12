Congo-Kinshasa: Depuis Kwala Lumpur - La congolaise Kipusa Azoura Charlotte couronnée Miss africaine-Malaisie 2019

C'est depuis le mois d'octobre dernier que Mademoiselle Kipusa Azoura Charlotte, Miss Rd. Congolaise, a été couronnée Miss Africaine-Malaisie 2019 par la gagnante de l'année dernière, la zambienne Chilala.

C'était à l'issue d'une cérémonie bien organisée, qu'il a été question pour les africaines et africains vivant et travaillant en Malaisie, de participer à cette performance des défilés, de talent et d'une séance de questions/réponses, en vue de promouvoir la riche diversité culturelle et la beauté africaine. A cet effet, la jeune congolaise de 19 ans a remporté ce prestigieux trophée après qu'elle ait battu huit autres concurrentes de sept autres pays africains dont la Somalie, le Soudan, le Zimbabwe, la Guinée, la République du Bénin et le Malawi.

Aussitôt qu'elle est revenue au pays, comme il en est de coutume pour chaque compétition, la cendrillon n'a pas échappé au différent questionnement de la presse locale. La jeune congolaise Kipusa Azoura Charlotte a, sous une ambiance féerique, jeté des fleurs à sa bienheureuse mère, qu'elle qualifie d'ores et déjà d'une source de sa motivation sur cette terre. «C'est incroyable que j'ai pu remporter la couronne. Je suis heureuse de rendre ma mère fière de moi, Ma motivation était ma mère, elle a toujours voulu que je participe à un concours et mes amis m'encourageaient également. J'ai donc pensé que ce serait une bonne idée de participer car je pouvais me lancer un défi, réaliser le souhait de ma mère et en faire une expérience», a-t-elle déclaré.

Souvenir indélébile

A la presse locale, la Miss a évoqué quelques traits de ses souvenirs. «Quand j'étais enfant, ma mère me «lavait le cerveau», en disant que je devais étudier le droit car je parlais trop, alors, en grandissant, j'ai développé un intérêt pour le droit , spécialement le droit pénal et j'ai décidé de commencer à étudier le droit pour acquérir des connaissances sur différents aspects juridiques et éviter à tout prix les mathématiques», évoque-t-elle sur son parcours académique. C'est après ces quelques mots plus que signifiants, suivis de la reconnaissance à cœur joyeux sur l'hospitalité des gens de la Malaisie que la congolaise Charlotte a livré sans langue de bois ses objectifs et ambitions futures en ces termes : «après avoir achevé mes études de premier cycle, je souhaite mettre une pause et me concentrer sur une carrière dans le mannequinat et le théâtre. Mon rêve est de devenir actrice».

Coup de projecteur sur Kipusa Azura Charlotte

De son patronyme, Kipousa Azoura Charlotte est une jeune demoiselle Rd. Congolaise née en l'an 2000. Etudiante en droit à l'Université HELP de Kwala Lumpur. Elle aime les divertissements tels que la danse, les voyages, la réalisation de vidéos amusantes, le football, les documentaires et les vidéos sur la géographie. En plus de cela, la lauréate blonde de teint aime aussi apprendre de nouvelles choses. Par exemple, apprendre de nouveaux battements de tambours et des mots dans d'autres langues en regardant ses séries dramatiques coréennes préférées pendant son temps libre. Après avoir dernièrement remporté le titre best walk, meilleur défilé dans la même aventure, elle a reçu un prix comprenant une somme de 2.000 RM, avec un contrat de mannequinat et un voyage insulaire de 3 jours et 2 nuits.

Voici la liste de gagnantes de la session Miss Afrique-Malaisie 2019

Miss Afrique-Malaisie 2019 : Charlotte, 19 ans, RD. Congo.

1ère Finaliste : Fatimatou Diallo, 24 ans, Guinée

2ème Finaliste : Lorraine, 23 ans, Zimbabwe.

Catégories défis (titres subsidiaires)

Miss congenialité : Karama, 26 ans, République du Benin.

Miss Popularité : Naseem, 28 ans, Somalie

Miss Photogénique : Ayyat, 22 ans, Soudan

Meilleure défilé Charlotte, 19 ans, RD. Congo

Meilleur Talent : Fatimatou, 24 ans, Guinée

Choix du public : Habiba, 25 ans, Somalie.