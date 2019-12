Congo-Kinshasa: EPFKIN - New Jack en voie d'être sacré à mi-saison

La 103ème édition de l'Etente provinciale de football de Kinsahsa "Epfkin" qui est presque à la fin de la mi-saison, se poursuit ce vendredi 20 décembre 2019, avec les recontres : Aiglons-Nzakimuena, et FC Mont Amba - New Jak, au terrain de la PNC dans la commune de Lemba. Ces matches s'inscrivent dans le cadre de la 12 et 13ème journée.

La course pour le sacre en cette première partie du championnat de l'Etente provinciale de football de Kinsahsa s'annonce très serée. New Jak FC , FC Système et FC Standard de Lemba sont au coude à coude dans le classement de cette mi-saison et ne se feront nullement de cadeau. Le vainqueur sera eventuellement bien parti comme l'unique leader.

Le classement provisoire de ce championnat se présente comme suit.

New Jack FC 12 MJ/26 points

FC Sytème 13 Mj/25 points

FC Standard 12 MJ/25 points

FC Dijack 13MJ/24 points

AC Saint Christian 13MJ/23 points

AC Nourdine 13 MJ/22 points

FC Piwi 13 MJ/22 points

AJ Vainqueur 13 MJ/22 points

AC Ujana 13 MJ/20 points

AC Air BR 13MJ/17 points

Rappelons que ce Championnat local de Kinshasa enregistre au total 20 clubs, ce qui fait plus ou moins 38 mathes aller-retour. Pour le compte de cette mi-saison 2019-2020, trois clubs sont déjà presque classés dans une position de rélegation, à savoir : l'Associtaion Sportive les Aiglons , DDM ainsi que le FC Nzakimuena respectivement, 18ème , 19 et 20ème.