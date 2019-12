Congo-Kinshasa: Billy Kambale donne le coup d'envoi des activités au Centre de la Brigade Agricole de Maluku

Huit jours après l'atelier sur la relance des brigades agricoles, renaît, à 2 Km de la Nationale n°1, à BOMBE dans le village Impuru à 100 Km du centre-ville de Kinshasa, le centre de la Brigade Agricole Pilote des Jeunes, après plus de 30 ans de non fonctionnement. Et ce, avec les efforts de Billy Eraston Kambale, Ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté qui a lui-même donné le go des activités ce jeudi 19 décembre 2019.

Il a fait savoir que cette réalisation est une des manières irréfutables et indélébiles d'amorcer le processus de sortir les jeunes de la délinquance ainsi que de la déviance pour en faire des participants au développement de la RD. Congo. A l'en croire, cette campagne comporte 132 centres de production et 12 brigades agricoles disséminées à travers le pays. Ce qui permettra la création de 20.000 emplois par an pour les jeunes, qui ramènera à 100 500 emplois au bout de 5 ans.

En Homme de terrain, Eraston Billy Kambale a laissé entendre en outre que la matérialisation de ces programmes éducatifs renforcera la résilience des jeunes face aux messages des antivaleurs, de chômage et favorisera l'émergence d'un véritable sentiment d'identité, d'appartenance et de vivre ensemble.

Lors du lancement de cette campagne dernièrement au Fleuve Congo Hôtel, Billy Kambale avait souligné que son ministère tient à garantir la possibilité aux jeunes de devenir des citoyens du monde actif et responsable. «Mon Ministère s'attache à créer un environnement propice à votre autonomisation et la participation socioprofessionnelle et économique, pour vous garantir la possibilité de devenir des citoyens du monde actif et responsable», avait-t-il déclaré aux jeunes.

Par ailleurs, la quintessence de ces brigades agricoles réside sur le fait que le ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté participe au programme de lutte contre la pauvreté et la malnutrition des jeunes, en leur assurant une insertion socio-économique et en créant des emplois à travers des micros-entreprises agricoles. Ce programme ainsi lancé a aussi pour objectif de concourir à la vision du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, sur la création, en 2020, du fond spécial pour l'entrepreneuriat des jeunes, comme il l'a rappelé tout récemment lors de son adresse sur l'état de la Nation.