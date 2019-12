Congo-Kinshasa: 24 janvier 2020 - Le Gouvernement met du paquet !

Le 24 janvier 2020, une année après la première passation pacifique et civilisée du pouvoir en République Démocratique du Congo, plusieurs congolais veulent graver cette date à jamais dans les annales de l'histoire tant soit peu glorieuse de ce pays.

Après avoir proposé le projet d'institutionnalisation de cette journée historique au Conseil des ministres du 6 décembre dernier, qui l'a adopté, André Kabanda, le Ministre près le Président de la République a officiellement lancé les activités préparatoires de la commémoration de cette journée. Ce jeudi 19 décembre 2019, dans la salle de spectacles Showbuzz, les membres du Comité d'organisation composé de quelques ministres et vice-ministres de la coalition au pouvoir ainsi que quelques experts, ont été présentés. Cette journée commémorative sera ponctuée notamment, par la pause d'un monument de l'alternance, mais également des activités sportives, culturelles.

Cependant, le budget prévisionnel de l'organisation de ces activités est de 6 millions USD. Il sera co-financé par l'Etat et des sponsors privés. "Le Gouvernent a arrêté un budget effectivement puisqu'il faut financer ces activités commémoratives. La Commission mise en place travaille avec des sponsors. Donc, les sponsors vont eux aussi nous apporter leurs parts. Il y a une série d'activités qui est programmée. Et ce budget doit encadrer ces activités. Nous verrons à la fin ce que nous allons dépenser", a déclaré André Kabanda Kana, au cours de la cérémonie de lancement des préparatifs de cette journée festive.

Toutefois, les évaluations chiffrées de toutes les activités se poursuivent encore au sein des commissions qui sont à pieds d'œuvre.

Marquer les esprits

Ce sera donc le premier anniversaire de l'alternance célébré une année après la passation du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. A cette date, le peuple se souviendra du 24 janvier 2019, date à laquelle, pour la première fois dans l'histoire de la Rd Congo, un président de la République entrant a pris les commandes du pays lui cédées par son prédécesseur.

Un acte de très grande importance aussi bien en RDC qu'en Afrique centrale que le chef de l'Etat et les principales autorités du pays veulent pérenniser et adopter comme un exemple à suivre en faveur des générations futures.

Plusieurs activités seront programmées à Kinshasa et en provinces. Des chefs d'Etats de la sous-région, ceux des pays amis de la RDC ainsi que d'autres personnalités du monde seront conviées à ces manifestations.

Afin de marquer d'une pierre blanche l'an Un de l'alternance démocratique et pacifique du pouvoir, un «billet collector» incrusté de l'image de deux principaux acteurs de cette passation, Félix Tshisekedi et son devancier Joseph Kabila, sera édité pour la cause. Il s'agit d'un billet qui ne sera pas mis en circulation dans le circuit monétaire. Cela veut dire qu'il ne sera pas autorisé de servir aux transactions financières contre ce billet de collection à valeur faciale de 10 000 CDF. "C'est un billet qui sera vendu à ceux qui veulent garder ce souvenir. C'est un souvenir pour ceux qui croient que cette journée a été animée par deux acteurs qui sont : le président sortant, Joseph Kabila et le président élu, Félix Antoine Tshisekedi", a laissé entendre le ministre près le président de la République.

L'équipe est au complet

Sept commissions de travail dans lesquelles font partie des experts ont été mises en place pour la réussite de cette campagne. Leurs travaux sont supervisés par un président et quatre vice-présidents qui sont tous membres du Gouvernement.

L'on retrouve dans ce comité d'organisation chapeauté par André Kabanda, la ministre d'Etat au Genre, Famille et Enfant, Béatrice Lomeya (1er Vice-président) ; le ministre près le Premier ministre, Jacqueline Penge Sanganyoi (2ème vice- président) ; le vice-ministre du Budget, Félix Momat Kitengie (3ème vice- président) ; le vice-ministre des Finances, Junior Mata M'elanga (4ème vice- président).

Le Secrétariat technique est assuré par le ministre délégué en charge des personnes vivant avec handicap, Irène Esambo.

Une équipe d'experts accompagnent les sept commissions pour des tâches exactes. Il s'agit de la commission Construction du monument de la démocratie et activité culturelle dirigée par le vice-ministre de la Culture et des arts. Celle de la Sensibilisation, Citoyenneté et démocratie conduit par le ministre de la Jeunesse et initiation nouvelle citoyenneté, Eraston Kambale Tsongo. Aussi, la commission Relations publiques et sponsoring et mise en œuvre de la stratégie de communication dont la tâche a été confiée au vice-ministre de la Formation professionnelle, Germain Kambinga. La Gestion des invités de marque sera coordonnée par le vice-ministre des Affaires étrangères et des congolais de l'Etranger, Raymond Tchedya Patay. Le ministre des Sports, Marcel Mbayo Kitengie se chargera des Activités sportives. La commission Sociale et assistance technique est dirigée par le ministre aux affaires sociales secondé par la vice-ministre du Genre, Famille et Enfant. Enfin, la Sécurité et Problématique de la santé est pilotée par le vice-ministre de l'Intérieur et son collègue de la Santé.