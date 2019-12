Congo-Brazzaville: CHU de Brazzaville - Des présumés voleurs de médicaments devant le procureur

Stephen Bokatola, médecin et chef de section réception et stockage; Faustin Mamona, major du même service; et Elvis Awandza, secrétaire du service pharmacie, reconnaissant les faits qui leur sont reprochés, ont été présentés à la presse, le 20 décembre.

Le 4 décembre, un receleur des produits pharmaceutiques volés au dépôt de médicaments du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville (CHU-B) a été appréhendé. Un fait déplorable qui a poussé la direction générale de la structure hospitalière à demander le concours des services de la gendarmerie pour démanteler le réseau des malfaiteurs. La vérification des faits a révélé les noms des trois agents du service de la pharmacie du CHU qui ont été apréhendés.

Au cours du point de presse animé le 20 décembre, le lieutenant-colonel Victor Gandziami, chef du service central des recherches judiciaires de la gendarmerie, a expliqué que les trois impliqués avait l'habitude de soustraire frauduleusement les produits pharmaceutiques dans le magasin pour les revendre aux commerçants extérieurs, dénommant leur opération "Le diable". Chaque lundi, mercredi et vendredi, soit trois fois par semaine, ils subtilisaient les médicaments d'une valeur de 300 000 F CFA pour les revendre à 100 000 FCFA. Devant la presse, les trois malfrats ont reconnu les faits. « Les preuves sont là, je n'ai rien à dire », a simplement déclaré le médecin et chef de section réception et stockage, Stephen Bokatola.

Les trois complices, a assuré le lieutenant-colonel Victor Gandziami, seont présentés au procureur de la République.