Algérie: Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté à Oum El Bouaghi

Alger — Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté jeudi à Oum El Bouaghi par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire, a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 19 décembre 2019 à Ain Beida, wilaya d'Oum El-Bouaghi/5ème RM, un élément de soutien aux groupes terroristes", a précisé la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP, en coordination avec les services des Douanes algériennes, a intercepté, à Nâama/2ème RM, deux narcotrafiquants et saisi 87 kilogrammes et 500 grammes de kif traité, alors que d'autres détachements ont arrêté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam/6ème RM et Djanet/4ème, 82 individus et saisi trois véhicules tout-terrain, 57 groupes électrogènes, 37 marteaux piqueurs et 13 téléphones portables, tandis que des tentatives de contrebande de 16.894 litres de carburant ont été déjouées à Souk-Ahras, Tébessa et El Taref/5ème RM.

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté à El Oued/4èmeRM et Relizane/2ème RM, quatre individus et saisi 19.698 unités de différentes boissons à bord d'un camion ainsi que 497 comprimés psychotropes à bord d'un véhicule touristique.

Par ailleurs, des garde-côtes ont arrêté, à Jijel/5ème RM, deux plongeurs sans autorisation et saisi des équipements de plongée et de pêche sous-marine, tandis que 15 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Béchar.