Algérie: Milan AC - Ismaël Bennacer parle de sa relation avec Lucas Biglia

Depuis son arrivée au Milan AC, Ismael Bennacer ne fait que multiplier des sorties médiatiques. La dernière en date est une interview accordée à la chaîne télévision de son club. Dans cet entretien, le champion d'Afrique a évoqué sa relation avec son compair au milieu de terrain Lucas Biglia.

« Il m'a donné beaucoup de conseils, pour éviter de faire des erreurs, tout le monde en fait. Il m'aide à m'améliorer, j'apprends beaucoup de lui. C'est ça le football, quand vous avez un coéquipier comme lui, ce n'est que bénéfique », a-t-il fait savoir au micro de Milan TV.

Bennacer est d'ailleurs revenu sur les aspects de jeu à améliorer afin de devenir dans les années à venir un joueur complet.

« J'apprends beaucoup à être encore plus agressif sur les ballons, à jouer le plus directement quand c'est possible. Je veux être aussi plus décisif à l'avenir », a-t-il conclu.

Venu pour être la doublure de Lucas Biglia, Ismael Bennacer a su s'imposer à son poste et devient de plus en plus incontournable.