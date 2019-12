Sénégal: Fatick - Fin de formation pour 1611 gendarmes officiers et sous-officiers

Fatick — Au total, 1611 gendarmes de la 10ème promotion des élèves gradés et de la 51e promotion des élèves gendarmes de l'Ecole des sous-officiers de la gendarmerie nationale (ESOGN) de Fatick ont terminé vendredi leur formation d'instruction professionnelle au sein de cet établissement.

"Sur ces 1611 stagiaires formés, il y a 129 élèves gendarmes gradés dont six femmes et 1482 élèves gendarmes dont 76 filles", a indiqué le lieutenant-colonel, Cheikh Diouf, commandant de l'ESOGN lors de la cérémonie officielle de sortie de deux promotions.

En présence du ministre des Forces Armées, Sidiki Kaba, du général de Division, Jean Baptiste Tine, Haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, des familles et des proches, il a rappelé que "la formation a duré dix mois au total".

"Elle aura permis de mettre en œuvre les nouveaux programmes d'instruction aussi bien pour les élèves gradés que pour les élèves gendarmes", a-t-il souligné.

"Ces programmes sont principalement axés sur l'enseignement professionnel avec 70% du quantum horaire et ont pris en compte les nouvelles et complexes menaces", a-t-il expliqué, relevant que "les résultats reçus sont satisfaisants".

Le parrain de la 10e promotion des élèves gradés est le major Tafsir Alioune Diba Mbengue (1955-2011).

Quant à la 51e promotion des élèves gendarmes, elle a pour parrain le gendarme Ndiaga Sylla (1930-2013).

Le commandant de l'ESOGN a par ailleurs indiqué que 25 élèves sous-officiers de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) ont pu également bénéficier d'une formation au sein de l'établissement.

"Ces derniers, a-t-il souligné, ont pu ainsi obtenir avec le concours d'éléments de la BNSP, les diplômes de certificat d'aptitude au service d'incendie et de sauvetage (CASIS) et les certificats d'aptitude professionnelle et technique (CAPT)".

Pour le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, cette cérémonie met en exergue la vision politique de l'Etat qui "a placé la sécurité au cœur de ses préoccupations car convaincu que qu'il ne peut y avoir de développement sans sécurité".

"Ce choix d'homme de cœur et d'esprit vous honore à plus d'un titre, dès lors vous devez donner le meilleur de vous-même en tout temps et en tout lieu pour répondre promptement à l'appel du devoir" a-t-il lancé aux récipiendaires au cours de cette cérémonie organisée dans la pure tradition militaire.