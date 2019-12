Sénégal: L'importance de la planification mise en exergue

Dakar 20 déc (APS) - La réforme du Système national de planification (SNP) traduit l'intérêt que les autorités attachent au rôle majeur que joue la planification dans le pilotage des politiques de développement, a expliqué, vendredi à Dakar, le Secrétaire général du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Pierre Ndiaye.

"La réforme traduit l'intérêt que les autorités attachent au rôle majeur que la planification joue dans le pilotage des politiques de développement", a-t-il dit lors de l'atelier national de partage et de validation du projet de loi portant sur la réforme du Systéme national de planification (SNP).

La planification qui est fortement attendue sur les anticipations par les différents acteurs de développement devra, selon Pierre Ndiaye, "infléchir les tendances à long terme jugées néfastes pour le développement et organiser le changement autour d'une stratégie cohérente permettant de guider la sélection des projets et programmes".

Il a par ailleurs souligné que le présent projet de loi qui fait l'objet de validation, tout en fournissant l'opportunité de codifier le SNP, vise à établir "un cadre de planification cohérent et performant" qui va "renforcer la synergie entre la planification socioéconomique et celle spatiale".

Ces travaux qui reposent sur "une démarche inclusive et consensuelle", a-t-il poursuivi "se sont appuyés sur trois commissions organisées autour de la planification nationale, sectorielle et celle territoriale".

La représentante-résidente du Programme des Nations- Unies pour le Développement (PNUD), Amata Sambou Diabaté, est revenue, pour sa part, sur la nécessité de rénover le systéme de planification "pour assurer une meilleure cohérence du dispositif et de la chaine de valeur afin de nous adapter aux réformes récentes".

Elle a ajouté que ce nouveau systéme de planification va ouvrir la voie à un vaste chantier national en quête de nouveaux paradigmes dans les domaines de la planification et du développement au Sénégal.

Elle a aussi assuré que l'opérationnalisation de ce nouveau système et les instruments réadaptés qu'il propose va avoir "un impact important sur notre façon de travailler et demande donc un engagement particulier pour le succès et l'effectivité de la mission qu'il propose".

Pour opérationnaliser avec succès le nouveau systéme de planification la représente du PNUD recommande une élaboration, une mise en place et la mise en œuvre d'une stratégie de vulgarisation et de renforcement de capacité en concertation avec tous les acteurs.

A ce propos, elle recommande la nécessité de faire connaitre et de maitriser les réels changements entre l'ancien et le nouveau systéme et promouvoir son appropriation par tous les acteurs y compris la société civile.

L'opérationnalisation offre "l'opportunité pour rattraper les lacunes constatées dans la prise en charge des objectifs de développement durable dans les planifications stratégiques, dans les politiques sectorielles et territoriales et dans les documents de programmation et de suivi-évaluation",a t-elle relevé.