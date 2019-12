Angola: Noël solidaire pour les enfants malades de l'hôpital d'oncologie

Luanda — Avec une fête, de la musique et un don composé de denrées non périssables, d'hygiène et d'articles ménagers, les enfants de l'Institut angolais de lutte contre le cancer ont commémoré ce vendredi leur Noël (anticipé).

Cette action de solidarité organisée par le secrétariat du Conseil des ministres et par le ministère de l'Action sociale, de la famille et de la promotion de la femme a réuni plus de 300 enfants.

L'activité fait partie de la responsabilité sociale de l'État de massifier la solidarité en tant qu'institutions exécutives, ainsi que d'améliorer le bien-être de ces patients.

Selon le secrétaire d'État António Fernando Neto da Costa, il s'agit d'un moment de fête et de joie qui doit être reproduit et diffusé.

D'après lui, la réalité et les besoins de l'hôpital sont bien connus, c'est pourquoi ils ont décidé d'apporter un peu de joie et de chaleur aux enfants atteints de cancer hospitalisés dans cette institution.

La secrétaire d'État du ministère de la Famille et de la Promotion de la femme, Ruth Mixinge, a dit qu'il était nécessaire de se solidariser avec ces enfants qui rméritent l'attention, l'amour et la considération, car ce sont des enfants spéciaux.

L'Institut du cancer contrôle en moyenne de 150 enfants ayant des problèmes de lymphomes, des leucémies, d'ophtalmologie, des reins, entre autres pathologies.