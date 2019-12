Cameroun: Open de tennis d'Ebolowa - Ce samedi, jour des finales

La compétition démarrée mardi dernier va connaître son dénouement en messieurs comme en dames.

Organisée par la Ligue régionale de tennis du Sud, l'Open national « Huguette Forestière » revêt pour autant un caractère international. Trois pays étaient représentés parmi les 130 sportifs sur la ligne de départ mardi dernier à Nkovo's. Il s'agit du Cameroun, du Gabon et de la Guinée Equatoriale.

Des premiers échanges au tennis club d'Ebolowa qui ont été officiellement donnés en présence du préfet de la Mvila. Pour cette 7e édition, l'objectif de tous les compétiteurs est de prendre la succession de Carine Mago et de Blaise Kwenty, vainqueurs respectifs en dames et messieurs l'an dernier et tous deux candidats à leur propre succession. Pour davantage booster l'esprit d'émulation auprès des compétiteurs, le vainqueur masculin sera primé à hauteur d'un million F.

La meilleure sur le court quant à elle recevra la somme de 500 000 F. Au moment où nous mettions sous presse, les 1/16e de finale se disputaient avec déjà quelques surprises. Comme la victoire du jeune Lazare Nkongo du Noah Country club d'Etoudi, qui a éliminé le vice-champion du Gabon, Wolfgang Tsinga.

L'entrée en lice des finalistes messieurs 2018, Blaise Kwenty et Etienne Teboh, était également prévue. Tout comme Kwain Cliffort d'Oyebok Tennis Academy, seul camerounais classé à l'ATP, et le numéro un gabonais, Willy Lebendje. Les finales dames et messieurs sont prévues ce samedi.