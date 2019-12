Madagascar: Lesbiennes, Gays Bisexuels et transgenres - La FJKM dénonce les dérives homosexuelles et le mariage pour tous

La FJKM affirme être contre la vulgarisation de la pratique homosexuelle à Madagascar.

Pour l'Eglise de Jésus Christ à Madagascar, le mariage entre deux individus du même sexe est un péché et un non -respect du corps humain. Tout en affirmant qu'elle respecte les membres de la communauté LGBT, ou Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres, en tant que personne la FJKM dénonce les dérives homosexuels et le mariage pour tous.

La FJKM s'est dite« être inquiète de voir un clip tourné dans une église où les figurants sont des homosexuels » ainsi que« des remous et réactions qui suivirent l'adoption par les parlementaires malgaches de la loi relative à la lutte contre les violences basées sur le genre » lors d'unculte célébré à l'église FJKM Andrainarivo.

Ainsi, la FJKM par son Président, le Pasteur Irako Ammii Andriamahazosoade a rappelé l'article 74 de son règlement intérieur qui précise que « l'Eglise ne va jamais reconnaître l'union de deux individus du même sexe comme étant un mariage ». L'Eglise FJKM de noter également que « le christianisme ne peut aller de pair avec la franc-maçonnerie, et ne peut se conjuguer avec l'homosexualité ».

Avant de renchérir « se rallier à la déclaration de la FFKM effectuée lors du congrès national effectué au mois de novembre 2018 à Tsiroanomandidy » qui fait savoir « le mariage des individus de même sexe est un pêché, et non-respect du corps humain que l'Eglise considère comme le temple de Dieu. C'est également un non-respect du mariage qui est sacré ». La déclaration la FJKM assimile, d'ailleurs les pratiques homosexuelles à une « maladie » et que « seule l'union d'une femme et d'un homme peut être bénie par l' Eglise ».

Appel. Le culte célébré à Andrainarivohier a également été l'occasion pour l' Eglise de Jésus Christ de Madagascar d'interpeller les responsables étatiques. « L' Eglise lance un appel d'amour à l'endroit des responsables gouvernementaux à Madagascar afin que ces derniers ne permettent pas et ne favorisent pas le mariage des individus du même sexe ».

Dans sa déclaration, le Pasteur Irako AmmiAndriamahazosoa s'est également adressé aux législateurs malgaches« pour que ces derniers ne fassent jamaisde la pratique homosexuelle une loi nationale ». Une pratique véhiculée et vulgarisée par « les théologies libérales et les organismes internationaux œuvrant dans le domaine des droits de l'homme » selon toujours la FJKM. La position de l' Eglise de Jésus Christ de Madagascarest on ne peut plus claire en la question. Sa déclaration fracassante l'a d'ailleurs attesté.