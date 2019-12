Madagascar: Top Employer - Investir dans le capital humain est bénéfique, selon DHL Madagascar

interview

Yves Andrianaharison, directeur général de DHL Madagascar.

Interview avec Yves Andrianaharison, DG de DHL Madagascar qui a remporté le trophée Top Employer pour la 6e année consécutive.

Midi Madagasikara (MM). Quelles entreprises sont éligibles à ce trophée et quels sont les critères qui permettent d'évaluer les entreprises en tant qu'employeur de choix?

Yves Andrianaharison (DHL). Principalement, toutes les entreprises sont éligibles. Mais il y a des critères exigés par Top Employer Institute. D'abord, l'entreprise doit être présente sur tous les continents et disposer de Plan en Ressources humaines élaboré pour être appliqué sur tous les continents. Il y a ensuite une évaluation faite par cet institut. En tout, près de 15.000 entreprises dans le monde concourent à ce prix. Pour DHL Afrique qui est présente dans 53 pays du continent, une quinzaine ont reçu le trophée, y compris DHL Madagascar. Ce qui veut dire que même au sein de DHL Express, il y a des résultats différents. Cela dépend des dirigeants de DHL dans chaque pays, même si le plan RH est le même pour tous.

Dans les pays en développement, les entreprises ont tendance à profiter de la situation de sous-emploi, pour proposer le moins possible aux employés. Pourquoi DHL Express, qui est une multinationale, mise beaucoup sur le personnel?

DHL. La stratégie de DHL est surtout basée sur les employés. Le pilier de DHL Monde est constitué par les employés motivés. Une fois que ces employés sont motivés, ils consacrent tout leur temps et leurs efforts pour offrir de meilleurs services aux clients. Ce qui permet d'avoir des clients fidèles, favorables à la profitabilité des activités de l'entreprise. C'est un peu l'inverse de la pratique habituelle dans les pays en développement où les entreprises ont tendance à penser en premier lieu au profit.

Pour DHL il faut avant toute chose investir dans le capital humain. Comment un employé pourrait satisfaire un client s'il n'est même pas à l'aise au travail ? A Madagascar, nous avons fait des efforts pour donner le maximum aux employés en matière de développement personnel et de développement intellectuel. On a mis en place une cantine pour faciliter la vie des employés. C'est un investissement permanent et les retombées sont bénéfiques pour tout le monde. Quand le personnel prend conscience que l'entreprise investit pour lui, il y a plus de performance. La communication interne et la transparence représente également la clé du succès pour que les employés puissent profiter pleinement de ce qui est mis à leur disposition.

Y a-t-il des avantages à être le Top Employer?

DHL. Tout d'abord, c'est une fierté pour la société et surtout pour le personnel. Il y a l'EOS (Employer Opinion Survey) qui permet de poser des questions aux employés dans le monde. Top Employer Institute vérifie à travers les résultats de l'EOS si le plan RH est bien mis en œuvre. Avec tout cela, les employés n'ont plus d'autres soucis et peuvent se consacrer à leur travail et à leur développement. DHL a également adopté le CIS (Certified International Specialist). Tout cela converge vers la bonne motivation et aboutit à la satisfaction, ainsi qu'à la fidélité des clients.

Les jeunes voudront certainement travailler chez le meilleur employeur. Selon DHL, quelles qualités faudrait-on avoir pour devenir meilleur employé ou tout simplement meilleur candidat à un poste?

DHL. Les jeunes doivent oser sortir de leur zone de confort. De nos jours, si un jeune a, par exemple, un diplôme de M2, il a tendance à exiger un poste élevé. Pourtant, des fois, il faut offrir ses connaissances à une entreprise, même gratuitement. C'est par la suite que l'entreprise puisse vous cibler. Les connaissances ne suffisent pas aux entreprises d'aujourd'hui. L'attitude et le comportement comptent beaucoup, je dirais même à hauteur de 70%.

Ponctualité, respect de la hiérarchie, ouverture d'esprit, l'humilité, l'éducation civique, etc. pour autant d'éléments comptent, outre les connaissances. A mon avis, les Universités doivent faire des formations en alternance en partenariat avec les entreprises, pour que les jeunes puissent pratiquer leurs connaissances et réduire ce fossé entre la théorie et la pratique. Les connaissances théoriques sont nécessaires, mais la pratique est plus importante car dans une entreprise comme DHL, tout est à apprendre. On peut commencer petit et devenir grand.