Maroc: L'IPC s 'inscrit dans une tendance haussière

L'indicateur d'inflation sous-jacente en hausse de 0,2% sur un mois et de 0,6% sur une année, selon le HCP

L' Indice des prix à la consommation (IPC) est ressorti en hausse au cours du mois de novembre 2019, affichant un accroissement de 0,4% par rapport au mois d'octobre de la même année, selon les chiffres publiés par le Haut-commissariat au plan (HCP). Il reste ainsi sur une tendance haussière.

Soulignons que les dernières données de l'institution publique s'inscrivent sur une tendance haussière visible depuis le mois d'août dernier, mais interrompue à deux reprises en juillet (0,8%) et septembre (0,2%) de cette année.

L'évolution de l'IPC au cours du mois de novembre « est le résultat de la hausse de 1% de l'indice des produits alimentaires et de la stagnation de l'indice des produits non alimentaires », a expliqué le Haut-commissariat dans une note d'information relative à l'Indice des prix à la consommation du mois dernier.

Selon l'institution publique, les hausses des produits alimentaires observées entre octobre et novembre 2019 ont concerné principalement les «légumes» (2,2%), les « fruits » (2,0%), le « lait, fromage et œufs » (1,8%), les « poissons et fruits de mer » (1,7%), les «viandes» (1,2%) et les « huiles et graisses » (0,7%).

Dans sa note rendue publique récemment, le Haut-commissariat a également relevé que pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des « carburants» de 1,3%.

Pour rappel, après la baisse enregistrée en septembre 2019, l'Indice des prix à la consommation s'était inscrit en hausse de 0,3% en raison de la hausse de 0,4% de l'indice des produits alimentaires et de 0,3% de l'indice des produits non alimentaires.

Les hausses des produits alimentaires observées entre septembre et octobre 2019 avaient concerné principalement les « légumes » (4,8%), le « lait, fromage et œufs » (0,5%) et les « huiles et graisses » (0,3%).

En revanche, le Haut-commissariat avait relevé une diminution des prix de 1,2% pour les « poissons et fruits de mer », pour les « fruits » (0,7%) et pour les « viandes » (0,4%). Quant aux produits non alimentaires, le HCP avait noté une hausse principalement des prix des « carburants» (2,5%).

Soulignons qu'en novembre, les hausses les plus importantes de l'IPC ont été enregistrées à Guelmim et Al-Hoceima (1,2%), à Safi (0,9%), à Kénitra (0,8%), à Meknès et Tanger (0,7%), à Casablanca (0,6%), à Oujda, Rabat et BéniMellal (0,3%) et à Agadir, Fès, Marrakech et Tétouan (0,2%).

En octobre de la même année, les hausses les plus importantes de l'IPC avaient été enregistrées à Beni-Mellal (1,3%), à Marrakech et Meknès (0,8%), à Fès (0,7%), à Safi (0,6%), à Tétouan et Tanger (0,4%) et à Oujda et Laâyoune (0,3%). Quant aux baisses, elles avaient été enregistrées à Al-Hoceima (0,2%) et à Casablanca (0,1%).

Dans sa note d'information, le Haut commissariat a comparé également l'évolution de l'IPC du mois de novembre au même mois de l'année précédente. Il en ressort que l'indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,4% au cours du mois dernier, conséquence de la hausse de l'indice des produits non alimentaires de 0,6% et de la stagnation de celui des produits alimentaires.

Pour les produits non alimentaires, il a été observé que les variations vont d'une baisse de 0,3% dans le «transport» à une hausse de 2,7% dans l'«enseignement». Après avoir comparé les données relevées, le Haut-commissariat a conclu que l'indicateur d'inflation sous-jacente aurait connu au cours du mois de novembre 2019 une augmentation de 0,2% par rapport au mois d'octobre 2019 et de 0,6% par rapport au mois de novembre 2018.