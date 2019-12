Madagascar: Orange Solidarité Madagascar - Partage de joie et de bonne humeur pour les familles nécessiteuses

Les séniors d'Ankorondrano n'ont pas manqué le rendez-vous avec l'équipe d'Orange Madagascar, munis chacun de son propre panier. (crédit photo : Kelly)

Dans l'esprit de Noël qui regroupe joie, partage et amour ; Orange Madagascar par le biais de l'association Orange Solidarité Madagascar et dans le cadre d'Orange Solidarité Noël 2019 a procédé à une distribution de produits de première nécessité aux habitants des Fokontany Ankorondrano Andranomahery et Ankorondrano Est le vendredi 20 décembre. Les représentants des familles vulnérables de ces deux quartiers sont venus en masse dès neuf heures du matin au gymnase couvert d'Ankorondrano pour y recevoir leur part de riz, huile, sucre, bougies et savons. Les enfants quant à eux ont également reçu des friandises et des douceurs. En tout, ce sont près de 350 familles nécessiteuses qui ont bénéficié de ce cadeau de Noël de la part du groupe Orange Madagascar.

Trois jours de partage. Cette action sociale des bénévoles d'Orange Madagascar a duré trois jours. En effet, les 18 et 19 décembre ; des friandises et des livres ont déjà été distribués auprès des hôpitaux de la capitale : au service pédiatrie CENHOSOA, à celui de Befelatanana et celui de HJRA ainsi qu'à l'école de sourds et muets SMM ADSF. Une année socialement très active donc pour le groupe Orange qui en plus des écoles numériques et de toutes les autres actions sociales lancées depuis février de cette année, se conclut avec ces trois jours d'action solidaire.