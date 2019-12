Madagascar: Veille de fête - Hausse généralisée des prix des produits frais et des volailles

Les prix prohibitifs des dindes ont poussé beaucoup de ménages à faire l'impasse sur cette volaille et sortir des traditions du « vorontsiloza » lors des fêtes.

A mesure que les fêtes de fin d'année approchent, les étiquettes s'affolent au grand désespoir des consommateurs dont le pouvoir d'achat n'a pas connu de grande amélioration.

Le pouvoir d'achat déjà bien mal en point des consommateurs malgaches ne semble pas avoir empêché la valse des étiquettes en cette période de fin d'année. Les produits frais, les volailles et les produits de première nécessité sont les plus concernés. Œufs, légumes, viandes et volailles, mais également le sucre et le riz, ainsi que les autres PPN connaissent actuellement une hausse de prix. Dans les grands marchés à ciel ouvert comme Analakely ou Andravoahangy, ou dans les marchés des quartiers, la tendance est à la hausse depuis le début du mois de décembre et davantage depuis dix jours.

Si le riz et le sucre connaît une hausse respectivement d'environ 500 ariary le kilo, les légumes et les viandes suivent une tendance haussière encore plus prononcée. Le prix de la viande de zébu dépasse actuellement celui de la viande de porc, habituellement achetée à un prix plus élevé sur le marché tananarivien. De 12.000 ariary le kilo il y a encore six semaines, la viande de zébu est actuellement proposée à 14.000 ariary sur les étals des bouchers des marchés. Un prix qui s'aligne sur celui du porc, voire le dépasse, dans certains points de vente.

120.000 ariary ! Du côté des volaillers, la demande augmente nettement sur le marché. Les prix aussi semblent avoir suivi cette tendance dans la mesure où le prix au kilo comme le prix des volailles vivantes connaissent également une hausse. 20.000 ariary pour un poulet d'un kilo au marché d'Andravoahangy, et 30.000 ariary pour une poule vivante de taille moyenne. Pour les adeptes de la dinde, il faut compter 23.000 ariary à 25.000 ariary le kilo pour une dinde « gasy » vidée, tandis que les dindes vivantes se négocient actuellement à 80.000 ariary, jusqu'à 120.000 ariary auprès des marchands de volailles. Les oies et les canards semblent être un bon compromis pour les budgets moyens : environ 40.000 ariary pour les canards et 60.000 ariary pour les oies. Mais en dépit de la période des fêtes, les recettes des marchands de volailles sont pour l'instant décevantes. Ils misent sur les deux derniers jours avant Noël pour espérer réaliser davantage de chiffres d'affaires.

Rois des étals. Les fruits ne sont pas épargnés par la hausse des prix. Les letchis, rois des étals des marchands de fruits depuis le début du mois ont connu des prix fort abordables : 1000 ariary, voire 800 ariary le kilo. Mais cette période est désormais révolue : ce fruit à couleur écarlate très prisé tous les ans au mois de décembre, est maintenant vendu à 2000 à 3000 ariary le kilo dans les marchés de quartier ou dans la rue. On s'attend encore à une hausse du prix jusqu'à la fin de la saison du letchi. Les autres fruits de saison, notamment les pêches, les prunes et les mangues, connaissent également une légère hausse, mais restent encore abordables à la majorité des consommateurs.