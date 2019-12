Madagascar: Aéroport d'Ivato - Le nouveau terminal international en phase de test

Un test grandeur nature avec des bénévoles au hall d'arrivée.

Jusqu'à ce jour, près de 2948 h de formations ont été octroyées à toutes les entités aéroportuaires afin d'offrir aux passagers les qualités de services requises par les normes internationales et pouvant mettre en avant l'image de Madagascar et apporter un nouveau souffle à l'image de l'aéroport d'Ivato

Le nouveau terminal international d'Ivato sera opérationnel en 2020. « Ravinala Airports », le gestionnaire de cette nouvelle infrastructure aéroportuaire le confirme et entreprend, en ce moment, les derniers travaux, en vue d'une ouverture prévue dans les délais impartis.

ORAT. En effet, afin de préparer les entités aéroportuaires à la mise en service du nouveau terminal international, les équipes de « Ravinala Airports » procèdent actuellement à une série de tests sur les processus départs et arrivées internationales. La mission est confiée à l'Operational Readiness Airport Transfer (ORAT) de « Ravinala Airports », une équipe spécialisée en charge du transfert de l'ancien vers le nouveau terminal international.

L'ORAT met en place des tests, étalés sur une période de près d'un an, pour toutes les entités aéroportuaires d'Ivato à savoir le personnel de « Ravinala Airports » (gestionnaire de l'aéroport), MGH (en charge du handling), douanes, compagnies aériennes, CSPIM (en charge de la sûreté), la police de l'air et des frontières, santé... L'objectif étant de les préparer pour leur nouvel environnement de travail.

L'équipe ORAT étudie le mode de fonctionnement de chaque entité et procède ensuite à des formations et des tests avec la collaboration de bénévoles allant de 20 à 600 personnes. Les tests peuvent prendre plusieurs formes dans chaque zone : embarquement, débarquement, parking, passerelles, tarmac... Au final, toutes les entités sont amenées à appliquer les formations reçues et les procédures relatives à leur travail pendant ces tests.

450 bénévoles. Durant les tests qui se sont déroulés vendredi 13 décembre dernier, 450 bénévoles issus des universités et instituts supérieurs d'Antananarivo ont joué le rôle des passagers. Des tests grandeur nature où chaque entité a été présente à son poste : check-in, sûreté, escalator, salle service santé, VISA, police émigration, livraison bagage, hall d'arrivée.

Un test spécifique a, par ailleurs permis d'évaluer la réactivité et l'efficacité des entités face à une suspicion de bagage abandonné. Comme dans tout aéroport international, les bagages abandonnés doivent être traités selon des procédures strictes et règlementaires car ils peuvent soit être laissés dans un endroit à cause d'un oubli ou soit en prévision d'une tentative d'attentat. Visiblement on s'attend à un aéroport international conforme aux normes de confort de sûreté et de sécurité exigées.