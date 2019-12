Madagascar: Promotion de l'emploi - Lancement du système régional de l'information pour l'emploi

Ce site a été mis en place en collaboration avec Google et les quatre opérateurs téléphoniques à Madagascar. (crédit photo : Princy)

Le chômage est un fléau à Madagascar. Même s'il n'existe pas de statistique fiable sur le sujet, ils seraient dans les alentours de 500 .000 à déclarer être sans emploi à chaque sondage selon ce qu'a rapporté le directeur général de la promotion de l'emploi, Rasoatsiangizina Eudoxie jeudi dernier lors du lancement officiel du système régional de l'information pour l'emploi (SRIE) à l'IKM Antsahavola.

La mise en place du SRIE vise justement à résoudre ce problème en mettant en place un site Internet où les CV et les offres des employeurs seront réunis sur une même plateforme.

Ce site sera accessible via mobile ou sur ordinateur et un système d'alerte permet de notifier par SMS chaque personne inscrite dès qu'une nouvelle offre y est publiée. Pendant cette phase de lancement, le SRIE n'est encore accessible que pour quelques régions, à savoir Analamanga, Diana, Atsimo Andrefana, Anosy et Boeny.

Mais selon le discours de la ministre Gisèle Ranampy Dama, ce site sera rendu accessible dans les 22 régions et ce le plus rapidement possible.