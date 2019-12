Ile Maurice: Parking à l'aéroport - Ameenah Gurib-Fakim monte au créneau

Elle a beau être l'ancienne cheffe de l'état, mais cela ne lui épargne pas les tracasseries routières. A travers un post sur sa page Facebook, Ameenah Gurib-Fakim a dénoncé la situation chaotique qui règne sur le parking à l'aéroport SSR.

Elle est certes ravie de voir l'aéroport se moderniser, mais l'ancienne Présidente de la République aurait souhaité voir des panneaux de signalisation adéquats pour guider les automobilistes pendant les travaux.

Mais ce n'est pas tout. Les personnes qui laissent les chariots un peu partout, obligeant le public à marcher sur les routes ou encore, les taxis qui occupent les places réservées aux handicapés sont aussi la cible de son post. «Hope those responsible can address same so that the public is safe and there are no unpleasant surprises in the forthcoming festive period... » conclut-elle.