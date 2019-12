Ile Maurice: Jonathan Naïgon, s'investit pour protéger la nature

Vous êtes sûrement déjà tombé sur l'une des publications ou vidéos du caricaturiste, Jonathan Naïgon, sur les réseaux sociaux. Hormis sa passion pour l'art, il se bat pour le végétalisme. Il a même une page sur Facebook à son nom où il partage des messages pour réduire la consommation de la viande et la violence envers les animaux. «Cessez de participer à la violence contre les animaux et commencez déjà par ce qu'il y a dans votre assiette», déclare-til. Comme encouragement, il propose également son aide pour trouver des plats végétariens. «Kapav veganiz tou pla, zis bizin impe kreativite ek lamour.»

Par ailleurs, il encourage à stopper la consommation du lait car la vache produit le lait pour son petit et ce dernier est sevré de sa mère pour la production de lait, dit-il. Comme il se fait de plus en plus connaître, il a même été invité au forum Eco-bio organisé au Lycée des Mascareignes à travers un partenariat entre SensiBio et l'équipe Éducation au développement durable du lycée le 8 décembre pour parler du véganisme.

D'autre part, il entreprend des petites actions écologiques pour la protection de l'environnement. Par exemple, cela fera un an déjà qu'il a cessé d'acheter des bouteilles d'eau afin de réduire l'impact sur l'environnement. Il nous confie : «Pendant huit mois, j'ai utilisé une bouteille de whisky, qui est en verre, malgré les commentaires qu'on me faisait là où j'apportais ma bouteille d'eau.» Il a par la suite décidé d'investir dans une bouteille plus esthétique et il utilise maintenant une gourde. Si chacun de nous entreprend des petites actions écologiques, notre environnement serait plus sain, soutient-il.