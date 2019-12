Ile Maurice: Metro Express - L'ACIM s'interroge sur Metro Transit Solutions

Après le leader de l'opposition Arvin Boolell, c'est au tour de l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM) de s'interroger sur la société Metro Transit Solutions, de Singapour, qui a émis un certificat de sécurité au Metro Express en seulement 23 jours. C'était lors d'une conférence de presse hier matin au siège de l'ACIM.

Le secrétaire général, Jayen Chellum, a tiré à boulets rouges sur la compagnie Metro Transit Solutions. Il veut savoir pourquoi la société ITALCERTIFER a été évincée, alors que l'ancien ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun, Nando Bodha, avait annoncé que cette compagnie accorderait la certification de sécurité le 25 septembre 2019 et qu'elle est l'une des meilleures compagnies en la matière. L'ACIM se demande qui avait proposé le nom d'ITALCERTIFER et pourquoi il n'y a pas eu de signature de contrat entre Metro Express Ltd et cette société italienne.

L'association souligne qu'il y a plusieurs points techniques à prendre en considération quand on parle du Metro Express. «Comment peuton avoir un audit sans accord et une certification en si peu de temps ?» se demande Jayen Chellum.

La sécurité des consommateurs étant une grande préoccupation de l'ACIM, une lettre a été envoyée au bureau du Premier ministre, au ministre Alan Ganoo, à Metro Express Ltd et à la compagnie singapourienne Metro Transit Solutions avec plus de 20 questions qui portent sur la sécurité et la qualité de la certification, mais aussi des questions sur la rupture de contrat avec ITALCERTIFER. «Si nous n'avons pas de retour avec des explications pertinentes, nous agirons en conséquence», affirme Jayen Chellum.

Par ailleurs, le leader de l'opposition a aussi tenu un point de presse hier, à la Government House (voir aussi en page 16). L'un des points évoqués était le remplacement d'ITALCERTIFER. Arvin Boolell a mentionné que cette entreprise italienne est «2nd to none» sur la question de sécurité et que sa compétence est reconnue mondialement. Hier, il s'est interrogé sur la «crédibilité de la compagnie Metro Transit Solutions».

Nous avons tenté d'avoir une réaction de Metro Transit Solutions. Son retour est toujours attendu.

114 000 Tickets distribués en trois jours

L'enthousiasme autour d'un voyage gratuit à bord du métro ne cesse de s'accroître. En trois jours de distribution, 114 000 billets ont été livrés. Hier, 42 000 billets ont été distribués au sein des cinq mairies et des conseils de villages. Du côté de Metro Express Limited, l'on ne cache pas sa satisfaction. Comme le souligne Shamil Ghigroo, Manager Station Operation and Customer Service : «L'engouement est présent et l'on le sent surtout au niveau des municipalités.

La demande est toujours grande.» On laisse comprendre que tant qu'il y aura des tickets, la distribution se poursuivra. Ce weekend, aucune distribution n'est prévue. Il faudra attendre le lundi 23 décembre pour l'obtention des tickets pour la période du 30 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Les derniers tickets devraient être livrés le mardi 24 décembre pour que les passagers puissent se promener de Rose-Hill à Port-Louis et vice versa durant la période du 2 au 5 janvier.

Bientôt une licence de la National Land Transport Authority

Le Conseil des ministres, réuni hier, a pris note du fait que la National Land Transport Authority émettra une licence à Metro Express Ltd en vue du démarrage des opérations du métro. Cette démarche s'inscrit en marge de la Light Rail Act qui stipule que la National Land Transport Authority émette une licence à Metro Express Ltd et impose par là même occasion des conditions pour assurer la sécurité des opérations et que l'opérateur soit en conformité avec les standards de performance.