Congo-Brazzaville: Gouvernance forestière - Un atelier sur l'accord de partenariat volontaire au Congo

Le séminaire a été organisé, le 19 décembre à Brazzaville, par l'association Rencontre pour la paix et les droits de l'Homme (RPDH) et l'Observatoire congolais des droits de l'Homme (OCDH).

L'Accord sur le partenariat volontaire (Apv), signé en 2010 avec l'Union européenne vise à améliorer la gouvernance forestière en République du Congo. Ainsi, la rencontre entre les différents acteurs impliqués dans sa mise en oeuvre a débouché sur la présentation des résultats des études que la société civile a réalisées sur l'état de son avancement et les différents piliers de la gouvernance forestière sur le territoire national.

A cet effet, les échanges ont été articulés sur la transparence et la redevabilité dans le secteur forestier ainsi que sur les mesures à prendre pour faire de l'APV un réel levier de lutte contre l'exploitation illégale des forêts.

Malgré les efforts consentis dans le cadre de l'APV, cet accord, ont relevé les participants à l'atelier, a encore quelques faiblesses qui doivent être améliorées pour une gouvernance forestière légale. Il s'agit de la persistance de nombreuses illégalités dans l'exploitation du bois ainsi que la question du respect des droits des communautés locales et de la population autochtone.

Par ailleurs, de nombreux progrès ont vu le jour avec la prise du décret instaurant un comité interministériel qui met en place certains organes. Ce décret est un déclencheur pour la mobilisation de fonds des parties prenantes, ont-ils admis.

« Nous avons des modules de fiscalité et des permis spéciaux que nous avons déjà développés dans le cadre des systèmes informatisés. Ces deux modules permettront au gouvernement d'avoir une visibilité sur les recettes, c'est-à-dire la traque, les dépenses, etc. C'est un outil informatique que le Congo a développé et nous sommes les premiers à signer l'APV, les premiers déjà à développer ce logiciel », a signalé Adolphe Ngassembo, agent du ministère de l'Economie forestière.

La RPDH et l'OCDH ont présenté à l'auditoire leurs visions pour le renforcement de l'APV et l'amélioration de la gouvernance forestière à partir d'études indépendantes réalisées sur le sujet, dans le cadre du projet financé par le programme Forest gouvernance market and climat, du département du développement international du gouvernement britannique. Les deux ONG s'organisent pour apporter leurs contributions en vue d'une gouvernance forestière améliorée; lutter contre la corruption dans le secteur forestier en prenant des mesures correctives; informer et sensibiliser les décideurs aux impacts de l'APV.