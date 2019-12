Ile Maurice: Admission en Grade 7 - Une mère demande un collège... dans une autre île

Ces parents ne veulent que le meilleur pour leur petit qui dans quelques jours commencera à écrire une nouvelle page de leur histoire. Ils ont pris d'assaut hier les différents centres mis à leur disposition par le ministère de l'Éducation en vue des éventuels transferts pour l'admission en Grade 7. Un cas sort du lot, au Sookdeo Bissoondoyal State College à Rose-Belle, celui de Mary-Jane Ravina. Elle demande un autre collège pour son fils Kevan étant donné qu'elle veut retourner dans son île natale : Rodrigues.

Après neuf ans passés à Maurice, Mary-Jane Ravina veut rejoindre les siens. «Je suis mère au foyer et mon époux travaille comme foreman sur un chantier. Mais nous avons décidé de regagner notre île.» La raison derrière ce départ est la sécurité de ses enfants.

Cette mère de deux petits garçons souhaite un meilleur encadrement pour eux. «Je ne veux pas qu'ils aient de mauvaises fréquentations. Je ne suis pas trop satisfaite de ce que je vois autour de moi. La société a trop changé ici.»

Pour le moment, elle n'a pas arrêté son choix de collège. Née du côté de Cotton-Bay, elle pense opter pour un collège situé dans les environs. «Lundi, nous partons pour Rodrigues. Avec plein de bons souvenirs en tête.»

Par contre, pour d'autres parents rencontrés au collège Sookdeo Bissoondoyal, le principal grief demeure la distance entre leur domicile et l'école secondaire attribuée. Soopriya Lakhan explique que sa fille, Priyanka, «a quelques petits problèmes de santé et ne peut faire de longs trajets». Le collège Mauritius à Curepipe a été alloué à cette élève qui habite Plaine-Magnien.

Une heure de trajet tous les jours

«Je ne pense pas que ma fille pourra endurer une heure de trajet tous les jours. Du coup, nous avons demandé si c'était possible d'avoir le Collège Lorette de Mahébourg.» Cette mère confie que quelques jours de cela, elle a fait le déplacement pour s'enquérir de l'environnement autour de l'établissement mahébourgeois. «C'est un bon collège. L'encadrement est sympa et je pense que ma fille va s'y épanouir.»

C'est également le souhait de Bilkiss. Cette mère de quatre enfants souhaite que sa petite puisse rejoindre le collège Doha, à Eau-Coulée. «Ma fille a obtenu 14 unités, et on lui a attribué le collège Keats à Chemin-Grenier. Je n'ai à aucun moment demandé ce collège.» Elle veut que sa fille puisse suivre les enseignements religieux qu'elle a toujours suivis. «C'est un autre facteur qui favorise notre choix. Et puis, je veille sur la santé de ma fille et ne veux pas qu'elle passe par des moments qui risquent de la bouleverser.»

De son côté, Mageeméye Somaroo revit les évènements de l'année dernière. «Je dois refaire les mêmes démarches que l'an dernier pour mon cadet, qui a aussi eu le collège Mauritius et je n'ai pas voulu qu'il y aille.» Cette année, c'est le cas de son benjamin Danish Somaroo. «Je suis venue demander si c'est possible qu'il obtienne le collège Emmanuel Anquetil SSS. On m'a dit que d'ici la fin de l'année, voire début de 2020, j'aurai une réponse à ma requête.»

Toutes ces familles espèrent que leurs demandes seront prises en considération.