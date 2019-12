Congo-Brazzaville: Quand le terme « bio » devient du marketing !

Ces derniers temps, il y a comme un abus dans l'usage du terme « bio » accolé à toute publicité de certains restaurants ou commerces quelconques. Il est rare de passer deux jours, en cette période des fêtes de fin d'année et de Nouvel An, sans écouter des spots publicitaires et lire des banderoles ici et là avec des écrits qui mettent en exergue le radical « bio » associé à tous les mets, à tous les vins et boissons. Est-ce vraiment du « bio » ?

«L'appellation bio est un diminutif qui signifie issu de l'agriculture naturelle favorisant les matières premières naturelles et bannit les additifs que sont les engrais et autres pesticides artificiels », nous a expliqué un biologiste. Ce qui revient à dire que le bio est issu de l'agriculture, de la pêche ou de l'élevage naturels sans l'introduction des éléments chimiques artificiels.

Or, avec la modernité, il est maintenant très rare d'avoir des mets et des boissons exclusivement « bio », puisqu'il y a toujours quelques ingrédients chimiques. Et le terme « bio » tend à devenir un trompe-l'œil, utilisé par de nombreux commerçant pour vite écouler leurs produits. Un vrai marketing commercial de nos jours. Car le bio ou le naturel a plus d'apports énergétiques pour l'organisme humain et permet à celui-ci de se protéger contre certaines pathologies.

Ces apports peuvent être, entre autres, la réduction des risques d'obésité, la réduction à l'exposition aux pesticides pour une meilleure santé, la protection du développement cognitif, la préservation du système neurologique, la bonne physiologie, le renforcement des anticorps, la diminution des risques de maladies chroniques.

Loin de nous l'idée de critiquer les restaurateurs, hôteliers et traiteurs, ce billet d'humeur est une interpellation afin que le « bio » tant vanté soit réellement servi dans l'assiette de la clientèle au lieu d'être seulement de la pure publicité. Affaire à suivre !