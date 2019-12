Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Les autorités exhortées à préserver la liberté de presse

L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) s'est dit stupéfait après l'interpellation de Jeanne Shabani et Camille Kitoko, respectivement journaliste et caméraman à Mishapi Voice TV, une station privée émettant à Goma et appelle, par conséquent, les dirigeants provinciaux à sensibiliser les forces de défense et de sécurité à préserver la liberté de presse lors de leurs interventions.

Les deux journalistes, a indiqué Olpa, ont été interpellés, le 18 décembre dans la matinée au quartier Majengo, à Goma, par deux personnes en tenue civile se réclamant être de l'Agence nationale des renseignements (ANR), au moment où ils effectuaient un reportage sur une rencontre entre le maire de Goma, Timothée Muisa Kense, et les habitants de ce quartier, qui se plaignaient de la montée de l'insécurité dans cette partie de la ville.

Olpa regrette que ces présumés agents de l'ANR aient confisqué le matériel de travail de ces professionnels des médias (camera, téléphones, cartes de service) à qui ils ont reproché de « filmer une réunion sécuritaire sans autorisation préalable ». Jeanne Shabani et Camille Kitoko, fait-il savoir, ont été embarqués dans un véhicule à destination du bureau du maire, avant d'être relaxés une demi-heure plus tard sur ordre du responsable de l'ANR/Goma. Leur matériel confisqué a été restitué après suppression des images du reportage. Un acte que condamne l'ONG, assurant que les deux journalistes n'ont fait que leur travail. Olpa relève qu'il s'agit manifestement d'une violation du droit d'informer et d'être informé garanti par la législation nationale et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme.