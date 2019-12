Gabon: LVB/GABON - C'est déjà Noël dans le Mapane

Ce vendredi 20 Décembre les enfants des PK étaient déjà dans les festivités de la Noël. Festivités notamment marquées par la remise des cadeaux aux enfants par Hoffman, le parrain du Mapane et ses frères du collectif " Mapane Life Style " , en présence des parents.

Comme convenu en 2018 et quelques années en arrière à pareille période par Hoffman et l'ensemble du collectif " Mapane Life Style ", le Noël est célébré une fois de plus dans le Mapane. C'est en effet ce 20 Décembre en après-midi au quartier dit PK 6 que la promesse a été une nouvelle fois tenue. C'est près d'une centaine d'enfants vivants dans les PK qui ont reçu des cadeaux de Noël des mains de Hoffman. Un père Noël dont le visage est connu de tous les bambins. Il faut rappeler qu'il a grandi dans le milieu et qu'il le fréquente régulièrement bien qu'étant devenu un visage connu et reconnu dans le monde du business à Libreville.

Accompagné de sa cohorte du Mapane life style, ce porte voix des quartiers oubliés a donné de sa poche et de son temps pour faire plaisir aux enfants. L'acte initié il y a quelques années entre dans sa phase pérenne. Il est en parfaite adéquation avec les écrits de l'article premier du code du Kartel des PK, qui dit, en résumé : " Comme d'habitude les bénéfices c'est pour le Mapane ". Une façon pour Hoffman de faire savoir aux jeunes et aux enfants qu'il sue pour les soutenir quand c'est possible. Répondant à la question de savoir pourquoi il se donne autant pour le Mapane, il nous a répondu comme suit : "Je suis né dans le Mapane et j'ai grandi dans le Mapane. Je suis donc bien placé pour savoir tous ce que les familles endurent. C'est la raison pour laquelle je m'investis comme vous pouvez le constater ".

Les parents présents durant l'événement étaient heureux de voir un ressortissant du Mapane agir de la sorte, en faveur de ses enfants ou petits frères." Ce n'est pas donné à n'importe qui de faire ce que fait Hoffman pour nos enfants... ", clame une mère la voix larmoyante.