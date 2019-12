Maroc: L'UE renforce son appui au Maroc avec de nouveaux programmes dotés de 389 millions d'euros

communiqué de presse

Bruxelles — BRUXELLES, 20 December 2019 / PRN Africa / -- La Commission européenne adopte aujourd'hui de nouveaux programmes de coopération à hauteur de 389 millions d'euros en appui au Royaume du Maroc afin de soutenir les réformes, le développement inclusif et la gestion des frontières et d'œuvrer au développement d'un « Partenariat euro-marocain pour une prospérité partagée».

Le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-président de la Commission, Josep Borrell, a déclaré : « Le Maroc est depuis longtemps un partenaire privilégié de l'Union européenne avec lequel nous partageons nos frontières et aspirations. Sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a franchi des étapes importantes de modernisation et a fait du rapprochement avec l'Europe un choix stratégique. Face à des défis communs, le moment est venu de donner une nouvelle impulsion à nos relations avec une coopération plus approfondie et diversifiée, y compris vers l'Afrique, de manière à relier nos avenirs et à rapprocher nos peuples.»

Le commissaire européen chargé de la politique européenne de voisinage et de l'élargissement, Olivér Várhelyi a déclaré : « Le Maroc joue un rôle crucial en tant que partenaire de l'Union européenne. Ensemble, nous contribuerons à la croissance durable et inclusive du Maroc, nous lutterons contre les réseaux de passeurs qui mettent en danger la vie des personnes vulnérables et nous améliorons la protection des migrants victimes de ces réseaux criminels. Le Maroc peut compter sur l'UE, notre partenariat se poursuivra de manière continue pendant mon mandat. »

Dans ce contexte de coopération renforcée, ces nouveaux programmes comprennent :

289 millions d'euros financés par l'enveloppe bilatérale de coopération pour appuyer les réformes et le développement inclusif du Maroc.

La signature d'une convention de financement avec le Maroc pour un programme d'appui budgétaire de 101,7 millions d'euros en soutien à la gestion des frontières. Ce programme a été adopté la semaine dernière dans le cadre du Fonds Fiduciaire d'Urgence de l'UE pour l'Afrique.

Contexte

Le Cadre Unique d'Appui entre l'UE au Maroc vient d'être étendu à 2019 et 2020

Le Maroc et l'Union européenne ont instauré un partenariat solide et dynamique qui n'a cessé de se renforcer depuis 2000, avec l'entrée en vigueur de l'accord d'association UE-Maroc. Le caractère particulier de la relation entre ces deux partenaires s'est traduit par l'octroi d'un « statut avancé» au Maroc en 2008. Le plan d'action pour la mise en œuvre du statut avancé (2013-2018), signé en décembre 2013, fournit des orientations concrètes pour la coopération entre l'UE et le Maroc. Lors du dernier Conseil d'association UE-Maroc en juin 2019 une Déclaration politique conjointe a été adoptée. La définition des nouvelles priorités stratégiques du partenariat UE-Maroc est prévue pour 2020.

À la suite d'une vaste consultation du gouvernement, de la société civile et de divers donateurs, et en tenant compte des priorités de réforme du gouvernement et des principes d'efficacité de l'aide, un consensus s'est dégagé sur trois secteurs d'intervention prioritaires devant être financés par l'enveloppe bilatérale pour la période 2014-2020 avec un montant indicatif entre 1.3 et 1.6 milliards d'euros. Ces priorités couvrent : i) L'accès équitable aux services de base ; ii) L'appui à la gouvernance démocratique, à l'État de droit et à la mobilité ; iii) L'emploi et la croissance durable et inclusive.

Suite à l'extension du Cadre Unique d'Appui nous avons pu adopter les nouveaux programmes de coopération entre l'UE et le Maroc pour un montant de 289 millions d'euros.

L'UE renforce son appui au développement inclusif du Maroc

Les objectifs des programmes qui viennent d'être adoptés sous l'enveloppe bilatérale pour un montant total de 289 millions d'euros sont: i) un accès amélioré des catégories vulnérables (population rurale, précarité sociale, migrants, etc.) à l'éducation et la formation professionnelle; ii) le secteur de la santé, l'amélioration des soins et de l'accès aux médicaments dans un contexte de régionalisation avancée ; iii) une meilleure performance de l'administration publique pour améliorer la transparence ainsi que l'efficacité de la prestation des services publics; iv) un appui renforcé aux droits de l'homme; v) un appui institutionnel au Parlement Marocain.

L'UE renforce son soutien au Maroc dans sa gestion des frontières

Le programme d'appui budgétaire de 101,7 millions d'euros dans le cadre du volet « Afrique du Nord » du Fonds Fiduciaire d'Urgence de l'UE en faveur de l'Afrique appuiera la gestion des frontières et la lutte contre le trafic d'êtres humains. Le programme contribuera à renforcer la gestion des frontières terrestres et maritimes ainsi que dans les aéroports, en aidant le Maroc à poursuivre la modernisation de ses moyens, y compris par le recours à de nouvelles technologies et par l'échange de bonnes pratiques avec les agences de l'UE, Frontex et Europol. Le respect des droits de l'homme et la protection des migrants vulnérables seront au cœur du programme, qui comprend des formations liées à ces aspects. Compte tenu du grand nombre de jeunes et de mineurs non accompagnés provenant du Maroc, le programme mettra un accent particulier sur la sensibilisation des jeunes et de leurs familles aux risques de la migration irrégulière. L'analyse et la collecte des données migratoires dans le cadre du programme contribueront à fournir les bases d'un approfondissement du partenariat et du dialogue avec le Maroc.