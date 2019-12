Sénégal: Tottenham - Mourinho veut recruter Issa Diop cet hiver

José Mourinho n'a pas oublié Issa Diop. Désormais entraîneur de Tottenham, le technicien portugais se souvient du joueur qu'il a connu en 2018, lorsqu'il était coach de Manchester United. Un joueur qu'il a qualifié de « monstre » en ce moment et sur qui il ne tarissait pas d'éloges.

Plus d'un an après, Mourinho veut recruter Issa Diop et ce dès le mois de janvier. A en croire Sky Sports, les spurs veulent faire du défenseur de West Ham le successeur du duo belge Jan Vertonghen-Toby Alderweireld.

Mais le dossier ne sera pas facile à gérer pour le Special One et ses dirigeants. Et pour cause, les Hammers accepteront difficilement de laisser partir l'ancien Toulousain, encore moins dès ce mercato hivernal.