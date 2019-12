Sénégal: Amiens - Moussa Konaté excité à l'idée de jouer contre le PSG

Moussa Konaté est en confiance. De retour dans le groupe d'Amiens après sa blessure, l'attaquant sénégalais a été l'auteur du but égalisateur face à Dijon et d'une passe décisive lors de la 18e journée de Ligue 1. Et il compte bien enchaîner ce samedi à l'occasion de la 19ème journée. Mais ce ne sera pas facile pour lui puisque le club picard rencontrera le Paris Saint-Germain. De quoi s'inquiéter ? Pas du tout pour Konaté qui est excité à l'idée d'en découdre avec Neymar et ses coéquipiers.

« C'est des rencontres que j'attends tous les weekends, je prends le match du PSG comme tous les autres matchs. Après, on sait que Paris domine le championnat. Mais on ne va pas là-bas pour visiter Paris, ou autre chose. Je ne pense pas que je vais me focaliser sur le PSG. On a un bon groupe. Amiens, c'est une équipe qui veut grandir. Aujourd'hui, si on part à Paris, avec les deux matchs qu'on vient de faire, je pense qu'on peut y aller avec l'esprit léger et avoir confiance », a confié le Sénégalais en conférence de presse.

Moussa Konaté a par ailleurs évoqué son état actuel, lui qui revient de blessure depuis peu.

« Physiquement, ça commence à aller, ça fait plaisir d'avoir pu faire 90 minutes. Ça fait vraiment plaisir ! Je reviens de blessure, ça ne va pas être facile mais le staff est là pour aider ».