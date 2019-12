Cameroun: Personnel des eaux et forêts - Une nouvelle cuvée sur le marché

Le ministre des Forêts et de la Faune a procédé jeudi dernier à la remise solennelle des diplômes aux lauréats de la 69e promotion de l'Ecole nationale de Mbalmayo.

Ils sont désormais outillés et prêts à affronter tous les défis auxquels ils seront confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. Et ce n'est pas la pluie torrentielle qui s'est abattue sur eux lors de leur cérémonie de triomphe qui va les décourager.

C'est donc une image d'éco-gardes déterminés que garderont les enseignants de l'Ecole nationale des eaux et forêts (Enef) de Mbalmayo des lauréats de la 69e promotion de ce centre de formation. Ils sont désormais agents techniques, techniciens et techniciens supérieurs des eaux et forêts.

A ces étudiants qui ont suivi une formation classique, s'ajoutent ceux venus se spécialiser dans la mise en place des pépinières, l'exploitation forestière et la conservation de la biodiversité. En leur remettant leurs diplômes, le ministre des Forêts et de la Faune leur a rappelé que le métier qu'ils ont choisi est exigeant et ne s'accommode pas de laxisme. Jules Doret Ndongo leur a également indiqué qu'ils vont jouer un rôle important dans l'économie verte, au regard de la situation globale du pays.

S'agissant de l'épineux problème de leur insertion professionnelle, le ministre a précisé que le gouvernement s'emploie à rechercher des offres et des bourses avec le secteur privé en vue de l'amélioration des offres d'emploi. D'ailleurs, afin de donner une nouvelle dynamique à cette école, deux réformes majeures sont annoncées. « Il sera question de revoir le statut juridique pour lui donner un peu plus d'autonomie.

Nous avons également demandé que des études soient menées pour qu'on rehausse le niveau d'entrée. Nous aurons un cycle A ici », a souligné le Minfof. En marge de cette cérémonie de triomphe, le Minfop a procédé à l'inauguration du centre de documentation de l'école.