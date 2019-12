Ile Maurice: Philippe Roméo, 92 ans, fier d'être parmi les premiers à bord du métro

interview

Pendant longtemps, il pensait qu'il ne verrait plus de rails à Maurice. Ce, depuis que les trains ont disparu. Philippe Roméo, un habitant à Pointe-aux-Piments, âgé de 92 ans, fera partie des premiers Mauriciens qui grimperont à bord de Mauricio ce dimanche 22 décembre.

Accompagné de son fils Fabien, il prendra le métro à Port-Louis, dès l'ouverture du service passager, à 11 heures, pour aller à Rose-Hill et fera le trajet retour à midi. Confidences.

Pourquoi avez-vous tenu à être à bord du métro le premier jour ? Pou get inpé péizaz, pou vakarné inpé...

Vous savez, j'ai 92 ans. Depuis que le train a disparu à Maurice, je ne pensais pas que j'allais avoir l'occasion de voir un autre «engin sur rails» chez nous. Maintenant que c'est là, je veux en profiter au plus vite, vu que je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. J'ai vraiment hâte d'être à dimanche, 11 heures !

Vous vous attendez donc à ce que cela soit comme le train ?

Absolument pas ! À l'époque, j'habitais dans le Sud. Je travaillais sur la propriété de Mon Trésor. Quand je prenais le train de Mahébourg, j'arrivais à Port-Louis trois heures après. Vu le temps que prenait le trajet, il ne faisait que quelques allers-retours par jour. Si j'en crois ce j'ai entendu à la radio, le métro sera plus rapide. Puis, le train ne traversait que les forêts. Il fallait attendre le premier arrêt à Curepipe pour voir la civilisation. Le métro, lui, traverse les villes. Non, ce ne se sera pas pareil du tout.

Ce sera donc mieux selon vous ?

Disons que ce sera plus rapide. Je me souviens que lorsque je me suis marié, je suis venu dans la capitale pour acheter mes meubles. Lili, larmwar, latab, tou monn met dan trin monn alé ! Mais je ne sais pas si on pourra faire la même chose dans le métro (Rires).

Vous n'êtes pas encore monté à bord, mais vous avez une idée de comment ce sera à l'intérieur ?

En tout cas, ça a l'air confortable...

Et vous ferez quoi ?

Je vous explique. Il y a très longtemps - et là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître - il n'y avait même pas de bus et on se déplaçait en saret bef. Il y avait un film indien intitulé Jawani. Dedans, il y a l'acteur, dont j'ai oublié le nom, qui monte à bord d'un train. Il est accompagné d'une douzaine de filles. Li ti inpé pitasié, il chantait avec les filles. Puis, à un moment, le train s'arrête près d'une piscine, les filles vont se changer à l'arrière du train. Ne voilà-t-il pas qu'il va louké ! Puis, il monte sur le train et continue à chanter pendant que les filles nageaient...

Vous n'allez quand même pas monter sur le toit du métro ?

Ah, pas du tout. Je ne suis plus en forme physiquement... Mais je vais peut-être chanter... Je vais admirer le paysage et profiter du trajet. Puis, je ne vous cache pas que je suis fier d'être parmi les premiers à grimper à bord ! Et ce sera la première et loin d'être la dernière fois...

Quid de la sécurité, selon vous ?

Au début, les gens critiquaient le projet. Puis, lorsqu'on a annoncé que les tickets seraient gratuits, il y a eu un engouement terrible. Même ceux qui ont critiqué le métro veulent faire un tour à bord. Il n'y a pas de danger, je pense. Surtout que pour nous, ce sera gratuit.

Vous abandonnez le bus, donc ?

J'ai de la famille qui habite toujours dans le Sud. Si le métro me permet d'effectuer le trajet de Port-Louis à Rose-Hill, voire Curepipe, et si Dieu me garde en vie, cela prend moins de temps, oui. Puis je vais vous dire quelque chose. Malgré mon âgé, j'évolue avec mon temps. Je vous ai raconté qu'auparavant, lorsqu'il y avait le train, je mettais trois heures pour venir à Port-Louis. Lorsque le bus est arrivé, le temps de trajet était moindre donc, c'est sans problème que j'ai commencé à prendre le bus. Là, vu que le métro sera plus rapide, je prendrai le métro... Enfin attendons voir.