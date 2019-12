Ile Maurice: Polémique - Président, ministres et autres députés pas éligibles à la compensation salariale

Le président de la République, le vice-président de la République, le président de l'Assemblée nationale, son adjoint, les ministres et les députés ne percevront pas la compensation salariale de Rs 300. La raison : leurs rémunérations mensuelles dépassent Rs 50 000.

Cette précision est venue du ministère des Finances à la mi-journée hier, samedi 21 décembre, suivant la levée de boucliers découlant d'une circulaire du secrétaire financier Dev Manraj. Une circulaire en date du 19 décembre intitulée «Additional Remuneration 2020 commonly known as 'Salary Compensation 2020'» et qui laisse penser que les personnalités mentionnées plus haut sont éligibles à la compensation salariale de Rs 300.

Dans son communiqué émis hier, le ministère des Finances insiste sur le paragraphe un de la circulaire qui «indique clairement que seuls les salariés du secteur public touchant jusqu'à Rs 50 000 par mois sont éligibles à la compensation de Rs 300». Et précise que cette circulaire n'est pas un communiqué de presse mais un document technique destiné à usage interne et définissant, selon le protocole établi, tous ceux pouvant être considérés comment occupant des fonctions publiques.

«Le paragraphe 5 de la circulaire - non tenu en considération dans les articles de presse et les déclarations de presse - est comme suit : "You are kindly requested to (i) ensure that the additional remuneration/ compensation is paid to alleligible incumbents as from 01 January 2020... " peut-on y lire également.

Circulaire pas destinée aux profanes

Toujours du côté de ce ministère, l'on se défend que cette circulaire adressée aux Supervising Officers des ministères et départements n'était pas destinée aux profanes mais aux fonctionnaires qui préparent les fiches de paie.

«Concernant le paragraphe 2 du circulaire, il faut le lire jusqu'à la fin qui parle des fonctionnaires employés sur contrat, des chauffeurs personnels et les constituency clerks des VVIP mentionnés. Rashid Imrith a induit tout le monde en erreur», fait-on valoir.

De son côté, le président de la Fédération des syndicats du secteur public ne l'entend pas de cette oreille. «Vendredi était le dernier jour pour traiter les ajustements salariaux. Ceux concernés font référence au paragraphe 2 où le secrétaire financier dit que l'autorisation a été obtenue, même si ce n'est pas précisé de qui, pour le paiement de la compensation salariale aux employés de la fonction publique et que celle-ci "is also payable at the approved rates" aux président de la République, vice-président, ministres, speaker entre autres personnalités» soutient le syndicaliste.

D'ajouter que si cette affaire n'avait pas été médiatisée, ces VVIP qui touche plus de Rs 50 000 auraient touché la compensation salariale de Rs 300.

«Pour nous, il ne s'agit pas d'un problème d'interprétation mais de communication en raison d'un manque de dialogue entre le ministre et les syndicats. Le ministère doit émettre une nouvelle circulaire pour annuler celle du 19 décembre», indique Rashid Imrith.