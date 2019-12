Togo: Historique ! Le Maire Mikem a célébré le tout premier mariage de sa Commune ce Samedi

Ce Samedi 21 Décembre 2019 restera gravé dans le marbre dans la vie de la nouvelle Commune d'Agrodrafo Lacs 3. Et pour cause, il a été célébrée ce jour le premier mariage de cette commune, et ceci, par le premier Maire principal de cette ville, Claude Marie Pierre Kuété Mikem.

Solennelle a été la première de ces cérémonies quand, le premier maire de cette ville, prononçait officiellement les termes appropriés et dignes pour ces circonstances, devant un couple de jeunes qui se sont finalement dit oui, pour le meilleur et pour le pire. Et lui-même, il n'en revenait pas, après avoir signé le certificat 001 du registre de mariage de la Commune d'Agbodrafo. « J'avoue que c'est un évènement à la fois historique et inédite dans la commune puisque c'est la toute première commune qui vient d'être érigé. Je suis comblé, tellement comblé que je n'arrive pas à exprimer mes sentiments, mes sentiments de satisfaction, de joie et de fierté, parce que c'est le tout premier acte que le premier Maire vient de signer dans cette commune qui est notre maison commune d'ailleurs. Alors c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve parmi nos administrés pour que nous puissions fêter ensemble cet évènement qui est à la fois historique, un évènement heureux surtout pour les nouveaux mariés qui doivent commencer une vie conjugale épanouie. Je vous dis encore une fois de plus que c'est vraiment un sentiment de joie, de fierté et d'honneur », c'est par ces mots que le Maire Claude Mikem a exprimé tout le sentiment qui l'a animé à la suite de cet acte historique posé.

Toutefois, il ne voit cet acte que comme les premiers pas vers une gouvernance du Togo. « Je ne puis jamais imaginer qu'un jour je sois Maire de la Commune de Lacs 3, mais étant rompu à la politique depuis un bon moment, étant dans la lutte depuis plusieurs dizaines d'années, on peut espérer un jour qu'on arrivera pas au sommet, mais qu'on se mettra au service de la population togolaise. Je crois que ça fait partie d'une première étape de notre vie. On ne va pas s'en arrêter là, puisque c'est tout un processus pour pouvoir un jour penser gouverner ce pays avec toute la population togolaise », a ajouté le premier citoyen de Lacs 3.

Et comme si dans Lacs 3, tout rime finalement avec le chiffre 3, deux autres couples ont été aussi unis par les liens de mariage par le Maire Mikem, soit un total de trois mariages célébrer dans la matinée de ce Samedi, et pour une première. Et de sages et utiles conseils pour une vie de couple épanouie ont été prodigués aux couples.

Pour information, la Commune d'Agbodrafo située en plein cœur de cette ville historique du Togo et au bord de la Nationale N°2, se veut l'une des quatre communes composant la préfecture des Lacs. Elle compte 19 Conseillers municipaux élus à la suite des élections locales du 30 Juin dernier, et est dirigée par un Conseil communal dirigé par le Maire et trois Adjoints au Maire.