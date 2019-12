Algérie: Tlemcen - Coup d'envoi de la deuxième édition de la rencontre poétique nationale

Tlemcen — Le coup d'envoi de la deuxième édition de la rencontre poétique nationale organisée par le club littéraire et poétique "Sidi Boumédiene Choaib" de Tlemcen, a été donné samedi à la maison de la culture "Abdelkader Alloula".

Regroupant une cinquantaine de poètes et poétesses de plusieurs wilayas, notamment Oran, Djelfa, Laghouat, El Oued, Oum El Bouaghi, Relizane, Tlemcen, Sidi Bel-Abbes, Ain Témouchent et Mostaganem, cette édition se veut être un hommage à celui qui a initié cette manifestation poétique, en l'occurrence Hathoute Abderrahmane Anis, mort à la fleur de l'âge le trois octobre 2019.

L'occasion a permis aux participants présents de faire des lectures de poèmes faisant l'éloge des valeurs intrinsèques du défunt Hathoute Anis Abderrahmane qui a fait du développement de la poésie et du théâtre son cheval de bataille dans son travail comme animateur à la maison de la culture de Tlemcen.

Décédé à l'âge de 33 ans, Hathoute est un diplômé de l'institut supérieur des arts dramatiques d'Alger et a passé deux années à la faculté de médecine de Tlemcen. Son amour pour l'art, notamment le théâtre et la poésie l'a poussé à suivre sa passion et à abandonner ses études de médecine.

Cette rencontre qui s'étale sur deux jours verra la lecture de plusieurs poésies et contribuera à créer un espace de débat et de discussion entre les participants sur la thématique de la poésie et du théâtre en Algérie.