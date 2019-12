Cote d'Ivoire: Bouaké - Ouattara et Macron sur le chantier du futur grand marché

Le dimanche 22 décembre 2019, le Président de la République Alassane Ouattara et son homologue français, Emmanuel Macron ont procédé à la pose de la première pierre des travaux de reconstruction du grand marché de Bouaké, parti en fumée en 1998, et dont la date de livraison est prévue pour mai 2022.

Selon la fiche technique dont l'IA a reçu copie, et qui donne les caractéristiques du futur nouvel ouvrage, ce sera le plus grand marché couvert de l'Afrique de l'Ouest. Il sera installé sur une superficie totale de 9 hectares. Le marché comprendra 5 blocs commerciaux qui abriteront les marchands de tissus, du vivier, de viande et de poissons, la marchandise générale et autres aliments secs. Le nouveau grand marché de Bouaké disposera de 8000 places dont 5000 boutiques de 6 à 25 m2 et 3000 tables et carreaux.

Selon la fiche technique, le marché, une fois achevé, sera prioritairement réservé aux commerçants réinstallés sur les sites « précaires » de la zone commerciale. En fonction des places disponibles, les autres commerçants qui le désirent, se verront également attribués des places.

«Les pas de porte et droits d'entrée ont été fixés après négociation avec les opérateurs économiques, demandeurs de cette procédure pour sécuriser leur entrée au grand marché de Bouaké», précise la fiche sans avancer de montant.

Le marché sera parcouru par 4 km de voiries aménagées dans sa zone commerciale. Il abritera également 3 gares de mini-cars communément appelés Gbakas.

Une première livraison de trois blocs (blocs 1,2 et 5) est prévu en juillet 2021. Le chantier pour la reconstruction a débuté en novembre 2019, par les travaux de terrassement.

Les travaux coûteront 90 millions d'euros, soit environ 59 milliards FCFA, dans le cadre d'un prêt de l'Agence française de développement à l'État de Côte d'Ivoire.