Soudan: L'Université du Soudan participe au Forum des industries du cuir au Malawi

Khartoum — Le directeur de l'Université du Soudan des sciences et de la technologie, Prof. Awad Saad Hassan, accompagné d'experts de l'Université, a participé à la 13e réunion consultative régionale annuelle de l'Institut africain du cuir et des produits en cuir au Malawi, qui s'est tenue dans la capitale malawienne Lilongwe avec la participation de douze pays du COMESA, de l'Inde et de la Turquie.

Le Prof. Awad a affirmé que le forum a discuté des défis auxquels sont confrontés les travailleurs de l'industrie du cuir en général et du Soudan en particulier, des activités de l'Institut africain du cuir et des produits en cuir dans les pays du COMESA, qui sont représentés dans la fourniture de machines et d'équipements, la mise en place d'ateliers et la conclusion de protocoles.

L'Université du Soudan a présenté une recherche sur les petits et moyens producteurs dans le domaine de l'industrie du cuir au Soudan.