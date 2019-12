Burkina Faso: Présidentielle de 2020 - KDO face aux étudiants

Aucune couche de la société ne sera oubliée par le candidat à la présidentielle de 2020 Kadré Désiré Ouédraogo (KDO) dans le cadre de ses tournées de prise de contact. Dans l'après-midi du dimanche 22 décembre 2019, il était avec des étudiants au Conseil burkinabè des chargeurs (CBC). Les jeunes sont sortis nombreux pour écouter le message de celui-là qui fut à une époque de sa vie enseignant à l'université.

Mobilisés comme les étudiants l'étaient, le comité d'organisation aurait été mieux inspiré d'organiser la rencontre dans un des amphithéâtres de l'université de Ouagadougou. Il y avait un manque de places assises, comme si le ban et l'arrière-ban du département d'Economie avaient été convoqués pour un cours de comptabilité analytique, une matière qu'a enseignée KDO. Qu'à cela ne tienne, la détermination des étudiants est restée intacte. Ils l'ont prouvée quand leurs responsables se sont succédé au micro. En ont attesté les cris d'approbation et les applaudissements à tout rompre.

Du président du comité d'organisation, au porte-parole des élèves et étudiants par le secrétaire général du "Mouvement agir ensemble", le message a été le même : « Le Burkina Faso va mal. L'homme qu'il faut au pays est Kadré Désiré Ouédraogo, la seule ressource humaine capable de résoudre les problèmes du pays ».

L'ancien Premier ministre n'est pas resté insensible aux messages des porte-parole. Il a senti dans le rendu des mots un attachement des jeunes au Pays des hommes intègres et leur détermination à se battre pour le rendre plus beau, plus uni et plus prospère. Cette vision, de son point de vue, est réalisable. « Ce Burkina doit être l'objectif, la raison d'être de votre mobilisation et de votre combat. Votre jeunesse, votre dynamisme, votre détermination font de vous la locomotive nécessaire pour nous permettre de réaliser ce Burkina Faso de nos rêves », a-t-il affirmé.

Le Burkina dont rêve l'ancien cadre de la CEDEAO est celui qui offre une formation et une éducation de qualité aux jeunes. En plus de cela, ils doivent être bien armés pour pouvoir jouer le rôle qui est attendu d'eux. C'est pourquoi il a estimé que si l'objet de la rencontre avait été une conférence, le thème aurait été : « Quelle jeunesse pour un Burkina Faso de paix, de bonne gouvernance et de prospérité ? » Et la réponse, selon KDO, aurait été : « La jeunesse doit d'abord être bien formée intellectuellement et moralement, elle doit tourner le dos aux raccourcis trompeurs : le goût de la facilité, la fraude et la corruption ; les jeunes doivent être combatifs, résilients et pleins d'enthousiasme, ils doivent être curieux d'apprendre et patients dans la vie, ils doivent être bien enracinés dans la culture et les vertus de leur société, ils doivent avoir de la vision et de l'ambition pour leur pays, il doivent savoir qu'il n'y a pas d'autres recettes pour réussir dans la vie que le travail, la ténacité et la probité.»

Conscient qu'il est de la responsabilité de l'Etat de les aider à acquérir ces vertus, le candidat dans son projet de société pour la présidentielle de 2020, a inscrit l'éducation et la formation comme priorités.