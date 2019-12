Ile Maurice: Bonnes affaires sur Facebook - Gare aux cadeaux empoisonnés

Ils sont là, aux aguets, à l'affût. Prêts à bondir sur des proies prise dans la Toile. Ils savent très bien comment appâter des victimes peu méfiantes en cette période festive. Car tout le monde veut se faire plaisir, faire plaisir à ses proches, aux amis. Ainsi, campements à louer, produits en tous genres, gadgets électroniques ou même animaux de compagnie sont proposés à des prix défiant toute concurrence.

Rien n'échappe aux arnaqueurs 2.0, afin de tromper les internautes et les piéger. Toutes les astuces sont bonnes pour attirer un grand nombre de personnes. D'ailleurs, des centaines de publications émergent sur les nombreuses pages Facebook chaque jour. Comment différencier le vrai du faux ? Comment ne pas se faire duper ? Une question que se posent plusieurs.

Entre-temps, certains ont eu la désagréable surprise de se faire plumer. «Mo ti rezerv enn kanpman. Le paiement a été fait par virement bancaire. Ce n'est qu'une fois sur place, que j'ai remarqué que c'était une arnaque. Il n'est jamais venu remettre les clés», explique Akshav. Depuis, il a posté le nom et la photo de celui qui l'a volé pour alerter les autres potentiels «pigeons». «Je ne veux pas qu'il fasse à d'autres ce qu'il m'a fait à moi. Anplis dimounn bizin konn so vré figir!» Depuis, les bons plans d'Akshav ont dû être annulés. Faute de campement et de financement aussi. «Pena ankor kas pou pey lot. Li pa finn retourn kas-la. Lin blok mwa lor Facebook !» déplore le jeune homme.

Attention aux animaux

Pour leur part, les défenseurs des animaux mettent aussi en garde ceux qui veulent s'acheter un petit animal de compagnie. «Plusieurs cas ont été portés à notre attention. De faux profils qui vendent des chiens de race, par exemple. Ils utilisent même des fausses photos pour parvenir à leurs fins. Des fois, ils reprennent les photos postées par d'autres vendeurs et font croire qu'ils revendent l'animal à meilleur prix. Parfwa dimounn tom dan piez kan zot rod bomarsé.»

Les ONG demandent par ailleurs aux Mauriciens de ne pas acheter de chiens de race mais d'adopter les chiens qui sont recueillis et qui se trouvent dans les refuges. «La plupart des chiens et chats errants sont stérilisés déjà et ne demandent qu'une famille pour trouver enfin le bonheur et l'amour qu'ils méritent. Considérez cela», soutient Sameer Golam, de Second Chance Animal Rescue.

Cela vous évitera en outre de vous faire berner, contrairement à Yashinee. Cette habitante de Dubreuil a reversé quelque Rs 10 000 sur le compte d'un «Réunionnais» qui lui a promis un Husky. «Mais je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. Désormais lorsque je l'appelle, le numéro est hors-service et son compte Facebook a été désactivé. J'ai peur de porter plainte à la police. Zot pou pran mwa pou enn kouyon.»

Faux profils

D'autres se font arnaquer sur les vêtements et les gadgets. «Aster ena enn ta sit an lign. Mé ou pas komann ou pa gagn seki bizin. Kan li vini, anfin, si li vini, li pa parey», déplorent plusieurs internautes. Quand il s'agit de se faire rembourser, les faux profils disparaissent. Pour ne plus se faire prendre, ils font confiance aux «reviews». «Lerla fini koné si genuine ou pa.» Il y a également le bouche à oreille. «Nous parlons aux autres internautes pour savoir si les pages sont fiables. Et ce n'est qu'à ce moment que nous effectuons des achats.»

Pour ce qui est des portables, le moyen le plus sûr c'est de les acheter en magasin. «Souvent, c'est la déception quand on effectue nos achats en ligne. Dimounn vann portab fini servi, pa bon. Zot donn high copy. Tou kalité arnak ! Pa fasil pou retras zot. Surtout quand ils ont déjà pris l'argent.»

Qui plus est, plusieurs banques mettent l'accent sur la sensibilisation face aux arnaques sur des plateformes telles que WhatsApp ou Viber, entre autres. Info à retenir en tous cas, il ne faut jamais, sous aucun prétexte, donner son numéro de compte bancaire ou encore moins le mot de passe pour accéder à un compte, si on vous invite à participer à quelque tirage au sort permettant de remporter un prix, par exemple.

Privilégier les magasins

L'inspecteur Shiva Coothen, de la cellule de communication de la police, souligne, d'autre part, qu'il est difficile de contrôler tout ce qui se passe sur Internet mais que la police entreprend des actions concrètes s'il y a des plaintes officielles. «Ce n'est qu'à ce moment-là que nous initions notre enquête.» La police demande en outre aux consommateurs de faire preuve de prudence et de discernement. De ne pas céder au chantage pour donner de l'argent sur la Toile, de bien vérifier, si possible de visu, avant de payer pour un produit. Mais aussi de privilégier les achats en boutique là où c'est possible. «Au moins, vous êtes certains de savoir où vous dépensez votre argent.»

Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous savez à qui il faut demander des comptes...