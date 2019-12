Algérie: Mondial de vovinam viet vo dao - Le pays termine 3e avec 23 médailles

Phnom Penh — La sélection algérienne de vovinam viet vo dao, avec 23 médailles (9 or, 8 argent et 6 bronze), a terminé à la troisième place la 6e édition du Championnat du monde qui a pris fin dimanche à Phnom Penh.

Les Algériens se sont illustrés de fort belle manière en terminant cet évènement mondial à la 3e place, devancés par le Cambodge, pays organisateur, qui a pris la 2e place avec un total de 19 médailles (9 or et 10 argent), soit deux médailles d'argent de plus que l'Algérie.Le titre mondial est revenu à la sélection vietnamienne qui a décroché 17 médailles d'or.

Et d'ajouter : "Le niveau de cette compétition était excellent en présence des représentants de pays comme le Cambodge et bien sûr le Vietnam qui ont pris part à ce rendez-vous mondial avec 30 athlètes, ce qui leur a permis de participer à toutes les spécialités, contrairement à l'Algérie qui a engagé 19 athlètes, mais on aurait pu glaner d'autres médailles d'or".

Dix-neuf athlètes de la sélection algérienne de vovinam viet vo dao dont quatre filles ont pris part à la 6e édition du Championnat du monde au Cambodge, sous la houlette des entraîneurs Kamel Lounes, Boualem Keriati et Othmane Djelloudi.