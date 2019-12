Algérie: Le président Tebboune met en avant son soutien aux projets productifs créateurs d'emplois

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, dimanche à Alger, son soutien et son encouragement aux projets productifs nationaux par des avantages et des incitations en contrepartie de la création de postes d'emploi.

Les incitations fiscales et les avantages accordés par l'Etat (fonciers, crédits et autres) doivent avoir une contrepartie, à savoir la création d'un nombre important de postes d'emploi, a fait savoir le président de la République lors de l'inauguration de la 28e édition de la Foire de la production nationale.Affirmant que "2020 sera une année différente pour les opérateurs économiques à la condition de s'engager à élargir leurs activités, à redynamiser l'économie nationale et à créer des postes d'emploi, M. Tebboune a souligné l'impératif d'encourager l'exportation du produit national.Inspectant le pavillon des produits agroalimentaires, M. Tebboune a mis l'accent sur la nécessaire protection de ces produits, faisant savoir que les accords commerciaux, notamment avec l'Union européenne prévoient des clauses permettant la prises de mesures de protection du produit national.

Le président de la République a fait état, dans ce contexte de "l'interdiction de l'importation des fruits et légumes durant leur saison", affirmant que "le recours à l'importation se fera à titre exceptionnelle dans le cas où la production national n'arrive pas à satisfaire la demande du marché local".Soulignant l'impératif d'accorder davantage d'intérêt à l'activité de stockage et refroidissement des produits agricoles au regard de son rôle dans la régulation du marché, M. Tebboune a évoqué la création d'une société spécialisée en la matière au niveau des ports et aéroports.

Au niveau du pavillon des industries militaires, le président de la République a appelé les opérateurs industriels à s'inspirer de l'industrie militaire en termes de taux d'intégration national, de patriotisme, d'engagement et de sérieux dans le processus de redressement industriel".Le chef de l'Etat a déploré, dans ce cadre, le fait que certains opérateurs ont gaspillé, des années durant, d'importantes ressources financières en monnaie nationale et en devise étrangère sans aucun résultat.

Au pavillon "Algéria Innov" réservé aux start-up, le président Tebboune a annoncé la création d'un département ministériel dédié aux start-up et à la micro-entreprise, outre d'une banque pour le suivi et l'accompagnement des jeunes porteurs de projets, ainsi que des incubateurs dans toutes les grandes villes du pays.Concernant le secteur de l'habitat, le chef de l'Etat a prôné l'accélération du rythme de réalisation des projets en accordant l'importance à la qualité des logements, ordonnant le règlement rapide de la situation des souscripteurs qui attendent tant leurs logements.

Lors de sa visite aux pavillons des industries pharmaceutiques, le président de la République a appelé le Groupe public Saïdal à augmenter sa part dans le marché national de 30 à 40% au minimum, affirmant l'impératif d'accorder la priorité à la couverture des besoins nationaux en termes de médicaments de base notamment ceux ayant trait à la santé maternelle et infantile.Le président de la République a ordonné, par ailleurs, la réouverture de l'ensemble des aérogares inexploitées au niveau national afin de dynamiser le trafic aérien intérieur, estimant "+intolérable+ de construire des aéroports au niveau national sans que ceux-ci ne soient opérationnels et desservir quotidiennement".

La 28e édition de la Foire de la production nationale a été marquée, en outre, par le lancement d'une campagne de sensibilisation des citoyens quant à la nécessité de la lutte contre le gaspillage du pain. Dans ce cadre, M. Tebboune a estimé qu'il était "inconcevable" que l'Algérie importe du blé pour gaspiller le pain", qualifiant de tel comportement de "perte en devises" (les devises dépensées pour l'importation du blé NDLR)".Placée sous le slogan "Algérie : une économie diversifiée, innovante et compétitive", cette 28ème édition se tient jusqu'au 28 décembre avec la participation de 467 entreprises algériennes publiques, privées et start-up, sur une superficie globale de 22.352 m2, selon la Société algérienne des foires et exportations (Safex), organisatrice de cet évènement.

Les entreprises participantes à la FPA 2019 représentent tous secteurs d'activités confondus : énergie, chimie et pétrochimie, industrie diverses et de transformation, bâtiment et travaux publics, agroalimentaire et services.En marge de l'exposition, plusieurs ateliers et conférences seront organisés et porteront sur des thématiques ayant trait à l'activité de la production en Algérie, notamment la numérisation, l'innovation, le défi de l'exportation et le financement des start-up.Par ailleurs, un espace de ventes promotionnelles destiné au grand public, a été aménagé au niveau du pavillon "Saoura".