Algérie: Enfants autistes maltraités à Constantine - Entame de l'enquête avec les 9 personnes arrêtées

Constantine — L'enquête dans l'affaire des enfants autistes victimes de violence et de maltraitance dans un centre non agréé pour la prise en charge de cette catégorie à Constantine a été entamée avec les neuf (9) personnes appréhendées pour "déterminer toutes les circonstances et identifier toute éventuelle personne impliquée", a indiqué dimanche après-midi le procureur de la République près le Tribunal de Ziadia.

"L'enquête avec les 9 suspects arrêtés, une personne se présentant comme un psychologue, un gestionnaire de ce centre fictif, un individu non qualifié en plus de 6 autres individus présentés comme étant des éducateurs se poursuit pour mettre toute la lumière sur cette affaire", a déclaré Abdelfatah Kadri dans un point de presse.

Il a dans ce sens ajouté que le supposé psychologue, le gestionnaire et la personne non qualifiée ont été arrêtés à titre préventif jusqu'à l'achèvement des investigations préliminaires, précisant que les enquêtes sont en cours pour confirmer le statut des personnes présumées être des éducateurs."Le premier constat fait état de l'ouverture à la ville de Constantine, dans une maison individuelle apparentant à un particulier, d'un centre privé pour la prise en charge des autistes sans autorisation ou agrément", a-t-il dit, soulignant que le centre, dépourvu des moindres conditions d'hygiène et de sécurité, accueillit 31 enfants autistes (filles et garçons) âgés entre 6 ans et 11ans placés par leurs parents pour des soins pour des sommes allant de 150.000 DA et 250.000 à verser de manière cyclique.

Le même intervenant a indiqué que les personnes impliquées seront présentées devant les instances judiciaires compétentes en vue de prendre les mesures réglementaires qui s'imposent, une fois l'enquête en cours achevée.Une dizaine de personnes dont des psychologues, membres d'une association non agréé d'accueil pour enfants aux besoins spécifiques ont été arrêtées par les services de la Gendarmerie nationale samedi à Constantine pour maltraitance d'enfants autistes, suite à une alerte lancée par le réseau NADA, saisi par un des parents d'enfants victimes de ces violences.