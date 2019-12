Maroc: 15e Congrès du Front Polisario - Poursuite des travaux de la Commission chargée des élections

Les travaux du 15e Congrès du Front Polisario "Chahid El-Boukhari Ahmed" se poursuivaient dimanche à huis clos à Tifariti (Territoires sahraouis lbérés), pour le 4e jour consacré aux travaux de la Commission chargée des élections.

Selon le programme du Congrès qui se tient du 19 au 23 décembre à Tfariti, les travaux des trois comités électoraux installés samedi, poursuivront les débats sur le Comité de la loi fondamentale, le Comité national de projet d'action, en plus du Comité des messages et recommandations.

Le Plan National d'action, sera également exposé devant les congresistes, dont le nombre dépasse les 2400, pour approbation.

La veille, les congréssistes ont plaidé pour une consolidation plus soutenue et plus visible de l'Etat Sahraoui et sa souveraineté sur les territoires libérés, a fait savoir le représentant du Front Polisario en France, Oubi Bouchraya Bachir.

La différence donc, selon M. Bouchraya, "c'est que cette fois, les congressistes lancent un appel clair et ferme pour la nouvelle direction qui sera élue à l'issue du Congrès pour qu'elle fasse plus d'effort et qu'elle consolide l'exercice de souveraineté de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) sur le territoire est libéré".