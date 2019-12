Algérie: Le président de la République Abdelmadjid Tebboune inaugure la 28ème Foire de la production Algérienne

La 28ème Foire de la production Algérienne "FPA 2019" a été inaugurée dimanche au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger) par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en présence de membres du gouvernement, de plusieurs personnalités et des représentants du corps diplomatique accrédités en Algérie.

Cette inauguration constitue la première sortie sur le terrain du président de la République, qui a prêté serment jeudi.Les entreprises participantes à la FPA 2019 représentent tous secteurs d'activités confondus : énergie, chimie et pétrochimie, industrie diverses et de transformation, bâtiment et travaux publics, groalimentaire et services.Les entreprises de l'industrie militaire ainsi que celles du secteur de l'automobile sont aussi présentes à la FPA 2019, et ce, pour la 4ème année consécutive.Selon les organisateurs, cette manifestation vise essentiellement à faire connaître les capacités de production de l'entreprise nationale, ses évolutions et ambitions dans le cadre du nouveau modèle de croissance de l'économie algérienne.

En marge de l'exposition, plusieurs ateliers et conférences seront organisés et porteront sur des thématiques ayant trait à l'activité de la production en Algérie, notamment la numérisation, l'innovation, le défi de l'exportation et le financement des start-up.Par ailleurs, un espace de ventes promotionnelles destiné au grand public, a été aménagé au niveau du pavillon "Saoura".La 28ème édition de Foire de la production Algérienne en chiffres (ENCADRE)La 28ème Foire de la production Algérienne "FPA 2019", inaugurée dimanche au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger) par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, regroupe, sur une superficie d'exposition de 22.352 m2, 467 entreprises publiques et privées.

Voici les chiffres clés de cette manifestation:

Répartition des exposants par types d'entreprises:

- Entreprises publiques : 150 exposants sur une superficie de 6.649 m2.

- Entreprises privées: 236 exposants sur une superficie de 12.603 m2.

- Start-up: 30 exposants sur une superficie de 200 m2.

- Jeunes entrepreneurs: 20 exposants sur une superficie de 100 m2.

- Artisans: 15 exposants sur une superficie de 300 m2.

Répartition par secteur d'activité:

-Secteur des industries manufacturières (ameublement, décoration, textiles, cuirs, prêt-à-porter): 54 exposants dont 9 entreprises publiques, superficie: 2.923 m2.

-Secteur des industries électriques, électroniques et de l'électroménager: 30 exposants dont 13 entreprises publiques, superficie: 3.178 m2.

-Secteur des industries chimiques et pétrochimiques: 72 exposants dont 17 entreprises publiques, superficie: 2.409 m2.

-Secteur des industries mécaniques, métallurgiques et sidérurgiques: 50 exposants dont 13 entreprises publiques, superficie: 4.357 m2.

-Secteur de l'agroalimentaire et de l'emballage: 88 exposants dont 14 entreprises publiques, superficie: 2.154 m2.

-Services et Expo finances: 69 exposants dont 39 entreprises publiques, superficie: 2.529 m2.

-Bâtiment et matériaux de construction: 23 exposants dont 17 entreprises publiques, superficie: 1.802 m2.

-Ministère de la Défense nationale: 16 exposants, superficie: 2.500 m2.

-Espace ventes: 15 exposants, superficie: 138 m2.