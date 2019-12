Soudan: Al-Burhan - Les forces de soutien rapide font partie du système des forces armées

Khartoum — La première équipe, Abdul Fattah Al-Burhan Abdul Rahman, a salué le rôle des Forces de soutien rapide (FSR) en tant que partie intégrante des forces armées, indiquant qu'elles ont respecté leurs devoirs de défense de la patrie et de protection de ses territoires.

Il a ajouté que les forces de soutien rapide s'engagent et coopèrent avec toutes les forces régulières afin de réaliser le changement et de protéger la révolution, soulignant que les rumeurs et les médias trompeurs ne dissuaderont pas les forces armées et de soutien rapide de leurs devoirs et sacrifices pour le bien du peuple soudanais et ses objectifs.

"Les Forces de soutien rapide jouent des rôles importants dans toutes les parties du Soudan », a dit le lieutenant-général Al Burhan.

S'adressant ce dimanche aux officiers, sous-officiers et soldats de soutien rapide, Al Burhan a renouvelé sa pleine confiance dans les FSR pour mener à bien leurs tâches aux côtés des forces armées pour faire face à toutes les menaces à la sécurité et protéger les frontières du pays.